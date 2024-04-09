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PoZiTiv4iK
На следующей неделе Meta* может представить первые модели ИИ LLaMa 3
Meta готовится представить новое поколение своих моделей искусственного интеллекта LLaMa 3 летом текущего года, что, как сообщается, принесет свежие возможности ее чат-ботам. Согласно последней информации, технологический гигант намерен запустить две меньшие модели ИИ уже на следующей неделе.

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Meta* готовится представить новое поколение своих моделей искусственного интеллекта (ИИ), LLaMa 3, летом текущего года, что, как сообщается, принесет свежие возможности ее чат-ботам. Согласно свежему докладу, технологический гигант намерен запустить две меньшие модели ИИ уже на следующей неделе, что значительно ранее, чем ожидалось. Вероятно, будут представлены модели LLaMa 3 7b и LLaMa 3 13b, в то время как более крупные модели 32b и 65b останутся для позднего запуска.

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По данным сообщения The Information, со ссылкой на инсайдера, Meta планирует вывести две небольшие модели ИИ на свет в ближайшую неделю, чтобы затем запустить более крупные модели позднее этим летом. Пока что о моделях LLaMa 3 известно немного, но с учетом того, насколько успешно отличилась LLaMa 2 от своей предшественницы, обновления, скорее всего, будут значительными. Большие модели LLaMa 2 обладали мультимодальными возможностями, которые теперь, вероятно, будут расширены в новых версиях. Кроме того, учитывая акцент на компьютерном зрении в компании, новые модели, возможно, будут предлагать различные методы ввода.

Добавление сильной функциональности компьютерного зрения соответствует продуктовым линейкам компании – сериям Meta Quest и Meta Ray Ban. Инсайдеры говорят, что компания работает над Meta Quest Pro 2, а также планирует использовать преимущества увлекательной дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). То же самое относится к модели Meta Ray Ban, которая недавно получила обновление с помощью мультимодальных возможностей ИИ, позволяющих распознавать объекты и предоставлять информацию о них.

Предполагается, что две меньшие модели искусственного интеллекта, которые могут быть представлены на следующей неделе, будут иметь параметры 7 миллиардов и 13 миллиардов соответственно. Это специализированные модели, способные решать ограниченные, но конкретные задачи и не требующие множества графических ускорителей.

Возможно, что, на подобие предыдущих моделей, новые версии также будут представлены с открытым исходным кодом. Есть информация, что им не будет дана возможность просмотр интернета или предоставлять информацию в режиме реального времени. Ранее Reuters заявляло, что большие модели могут увидеть свет в июле 2024 года.


* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

#технологии #meta #ии #llama3
Источник: theinformation.com
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