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Шесть месяцев войны в Газе: Израиль, ХАМАС и международное сообщество в тупике
Статья, опубликованная CNN, рассматривает шестимесячную войну в секторе Газа, фокусируясь на действиях Израиля и ХАМАСа, а также на реакции международного сообщества. Эксперты высказывают мнение о не реализуемости предложений о временном международном контроле безопасности над сектором Газа из-за позиции Израиля.

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Издание CNN опубликовала сегодня большую статью, посвященную нынешней ситуации, которая на данный момент сложилась в секторе Газа и, в которую, в первую очередь вовлечены Израиль и палестинское движение Хамас.

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В упомянутой стать отмечается, что война в Газе продолжается уже шесть месяцев, и мировое сообщество становится все более и более обеспокоенным. Израиль продолжает свои операции против ХАМАСа в секторе Газа, несмотря на ужасающие гуманитарные последствия. Многие международные организации предупреждают о возможном геноциде, и даже ближайшие союзники Израиля критикуют премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, более 33 000 человек были убиты, включая тысячи детей, а около 75 000 человек получили ранения. Более миллиона находятся на грани голодной смерти. Международное сообщество предлагает временный международный контроль безопасности над сектором Газа, но эксперты утверждают, что это предложение нереализуемо из-за позиции Израиля.

Израиль все полгода подтверждает свою решимость в преследовании ХАМАСа, но многие зарубежные эксперты утверждают, что цель ликвидации ХАМАСа недостижима и приводит к изоляции Израиля на мировой арене. Лидеры Израиля, как заявлено CNN, оказались в безвыходной ситуации, так как цель ликвидации ХАМАСа одновременно недостижима и популярна внутри страны.

Несмотря на международное возмущение, подавляющее большинство израильтян поддерживают войну в Газе, и даже предложение о временном международном контроле безопасности над сектором Газа считается нереализуемым из-за позиции Израиля.

Вот то, что признает издание CNN и, что, по сути, является главной мыслью этой статьи:

Спустя шесть месяцев конфликта ни одна из целей не была достигнута.

В целом, данная статья предлагает глубокий анализ и обзор текущей ситуации в регионе, публикуя мнения различных зарубежных политиков и экспертов..

#израиль #хамас #конфликт #газа
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