Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Дизайн Redmi Turbo 3 замечен в просочившихся фото и рендерах
Redmi, фото и рендеры которого появились в утечке, вскоре запускает в Китае новую серию смартфонов Turbo, занимающую промежуточное положение между устройствами серии Note и K с упором на флагманскую производительность.

реклама

Согласно появившимся в интернете рендерам, Redmi Turbo 3 может быть выпущена с тройной задней камерой.

реклама

Подтверждено, что Redmi Turbo 3 будет запущен в Китае в ближайшем будущем, и первый смартфон компании в линейке Turbo уже замечен на просочившихся фото. Tipster Fix Focus Digital (перевод с китайского) поделился реальной фотографией предполагаемого Redmi Turbo 3, а также двумя рендерами, показывающими заднюю панель будущего смартфона. Компания еще не раскрыла характеристики смартфона, но фотографии из утечки предполагают, что он будет оснащен тройной задней камерой.

На первом фото, опубликованном информатором на Weibo, видна задняя панель с двумя камерами, расположенными слева, и третьей камерой посередине. На правой стороне панели расположена круглая светодиодная вспышка и надпись Redmi маленькими буквами.

По данным GSMArena, Redmi Turbo 3 будет иметь интересный дизайн задней панели с тремя датчиками камеры, во главе с 200-мегапиксельной основной камерой с OIS. Сообщается, что в телефоне также будет неуказанная дополнительная камера, а также макро-камера, расположенная посередине.

Тем временем информатор поделился двумя рендерами предполагаемого Redmi Turbo 3 в белом и черном цветах, демонстрируя тот же дизайн, что и телефон, показанный на реальном фото. Выложенные в сети рендеры также показывает, кнопки громкости и питания видны на левой стороне телефона — если смотреть на заднюю панель.

Несколько дней назад руководитель компании подтвердил планы китайского производителя смартфонов выпустить новый смартфон под названием Redmi Turbo 3. Ожидается, что он станет преемником Redmi Note 12 Turbo в Китае как часть новой серии смартфонов Redmi Turbo. Цифра 3 имеет кодовое название «Маленький Торнадо» (в переводе с китайского).

Генеральный директор Redmi Томас Ван подтвердил, что предстоящий смартфон Redmi будет оснащен новой SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. В предыдущих отчетах также предполагалось, что телефон будет оснащен тем же чипсетом, а также 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В конечном итоге этот телефон может дебютировать за пределами Китая под названием Poco F6 — более подробная информация об обоих телефонах, вероятно, появится в ближайшие недели.

#смартфоны #redmi #утечки #рендеры #redmi turbo 3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
3
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
11
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
7
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
+
В WhatsApp появится функция фонового просмотра видео
+
По мнению Microsoft, пользователи не умеют правильно использовать Copilot
2
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
5
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Подержанный Mercedes EQS потерял половину своей стоимости всего за год
3
Samsung раскрыла планы по разработке 3D памяти и стекированной DRAM
+
ИИ улучшает производительность вертикальных ветряных турбин на 200%
1
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
10

Популярные статьи

Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
68
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
173
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
55
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
67
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
37
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
17
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
407
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
10
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
1

Сейчас обсуждают

Павел Почивалов
00:28
Много разговоров про Винде каюк уже было, но увы, этого не случится, пожалуй никогда, прочно засевшая ось своего парня + огромные капиталы на лоббирование не дадут скинуть старый кал в новой обёртке с...
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
Freez Er
00:24
О мы тебя нашли. Возвращайся в больницу, мы тебе пытаемся помочь. Признаться давно не видел такой отвратной статьи, прекращай. Что блин люди будут думать после твоих статей о тех кто просто любит игра...
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Pandas
00:23
Ты мне то сказки не рассказывай, у меня uwqhd 32". Чем выше исходное разрешение рендера тем больше информации для работы апскейлера. Поэтому чем выше разрешение тем выше качество dlss того же.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:22
ответил в лс
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:22
Что "Ну-ну" ?))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:20
По совокупности характеристик, Если достаточно средств, очевидно что карты нв лучше.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Апшеронский скакел
00:20
написал в ЛС
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:19
А за Беларусов можно и ответить -по острию ходит чувачек
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Dmitry Mitry
00:19
Раз в пять лет.
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Вадим (Nvidia Hater)
00:18
Хуже не подобрать было картинку -ей богу .во всех смыслах
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем