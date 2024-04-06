Redmi, фото и рендеры которого появились в утечке, вскоре запускает в Китае новую серию смартфонов Turbo, занимающую промежуточное положение между устройствами серии Note и K с упором на флагманскую производительность.

Согласно появившимся в интернете рендерам, Redmi Turbo 3 может быть выпущена с тройной задней камерой.

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Подтверждено, что Redmi Turbo 3 будет запущен в Китае в ближайшем будущем, и первый смартфон компании в линейке Turbo уже замечен на просочившихся фото. Tipster Fix Focus Digital (перевод с китайского) поделился реальной фотографией предполагаемого Redmi Turbo 3, а также двумя рендерами, показывающими заднюю панель будущего смартфона. Компания еще не раскрыла характеристики смартфона, но фотографии из утечки предполагают, что он будет оснащен тройной задней камерой.

На первом фото, опубликованном информатором на Weibo, видна задняя панель с двумя камерами, расположенными слева, и третьей камерой посередине. На правой стороне панели расположена круглая светодиодная вспышка и надпись Redmi маленькими буквами.

По данным GSMArena, Redmi Turbo 3 будет иметь интересный дизайн задней панели с тремя датчиками камеры, во главе с 200-мегапиксельной основной камерой с OIS. Сообщается, что в телефоне также будет неуказанная дополнительная камера, а также макро-камера, расположенная посередине.

Тем временем информатор поделился двумя рендерами предполагаемого Redmi Turbo 3 в белом и черном цветах, демонстрируя тот же дизайн, что и телефон, показанный на реальном фото. Выложенные в сети рендеры также показывает, кнопки громкости и питания видны на левой стороне телефона — если смотреть на заднюю панель.

Несколько дней назад руководитель компании подтвердил планы китайского производителя смартфонов выпустить новый смартфон под названием Redmi Turbo 3. Ожидается, что он станет преемником Redmi Note 12 Turbo в Китае как часть новой серии смартфонов Redmi Turbo. Цифра 3 имеет кодовое название «Маленький Торнадо» (в переводе с китайского).

Генеральный директор Redmi Томас Ван подтвердил, что предстоящий смартфон Redmi будет оснащен новой SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. В предыдущих отчетах также предполагалось, что телефон будет оснащен тем же чипсетом, а также 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В конечном итоге этот телефон может дебютировать за пределами Китая под названием Poco F6 — более подробная информация об обоих телефонах, вероятно, появится в ближайшие недели.