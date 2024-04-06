Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что 8 августа 2024 года компания представит свой дизайн «Роботакси», основанный на автомобильной платформе следующего поколения.

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что его компания планирует представить свое новое «Robotaxi», беспилотный автомобиль следующего поколения, 8 августа.

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Ожидалось, что после Cybertruck Tesla выпустит два долгожданных новых электромобиля: меньший и более дешевый электромобиль, обычно называемый «Tesla Model 2 за 25 000 долларов»; и новое «специализированное роботакси», автомобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей и рулевого колеса.

Tesla говорила о том, чтобы сделать все свои потребительские автомобили, построенные с 2016 года, способными стать Robotaxi посредством обновления программного обеспечения, но на мероприятии Tesla Cyber Rodeo в апреле 2022 года Маск объявил, что Tesla также построит новый автомобиль специально под проект «Robotaxi».

Сегодня генеральный директор Илон Маск объявил, что Tesla представит Robotaxi 8 августа:

Интересно, что это объявление появилось после сообщения о том, что Tesla отказалась от своей Model 2 в пользу Robotaxi. Ранее сегодня агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором утверждается, что Tesla отказалась от своих планов по созданию недорогих автомобилей — этот электромобиль стоимостью 25 000 долларов или около того долгое время назывался Model 2. Эта информация, по-видимому, поступила из трех отдельных источников, которые утверждали, что вместо того, чтобы создавать самый дешевый электромобиль, Tesla сосредоточится на беспилотных такси.

Хотя сама Tesla не ответила на запросы Reuters о комментариях, Илон Маск заявил, что «Reuters лжет (снова)» в сообщении на X (заблокирован в РФ), которое вы можете увидеть ниже.

Таким образом, мы можем определенно исключить его как один из трех источников этой истории.