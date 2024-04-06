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Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что его компания планирует представить свое новое «Robotaxi», беспилотный автомобиль следующего поколения, 8 августа.
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Ожидалось, что после Cybertruck Tesla выпустит два долгожданных новых электромобиля: меньший и более дешевый электромобиль, обычно называемый «Tesla Model 2 за 25 000 долларов»; и новое «специализированное роботакси», автомобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей и рулевого колеса.
Tesla говорила о том, чтобы сделать все свои потребительские автомобили, построенные с 2016 года, способными стать Robotaxi посредством обновления программного обеспечения, но на мероприятии Tesla Cyber Rodeo в апреле 2022 года Маск объявил, что Tesla также построит новый автомобиль специально под проект «Robotaxi».
Сегодня генеральный директор Илон Маск объявил, что Tesla представит Robotaxi 8 августа:
Интересно, что это объявление появилось после сообщения о том, что Tesla отказалась от своей Model 2 в пользу Robotaxi. Ранее сегодня агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором утверждается, что Tesla отказалась от своих планов по созданию недорогих автомобилей — этот электромобиль стоимостью 25 000 долларов или около того долгое время назывался Model 2. Эта информация, по-видимому, поступила из трех отдельных источников, которые утверждали, что вместо того, чтобы создавать самый дешевый электромобиль, Tesla сосредоточится на беспилотных такси.
Хотя сама Tesla не ответила на запросы Reuters о комментариях, Илон Маск заявил, что «Reuters лжет (снова)» в сообщении на X (заблокирован в РФ), которое вы можете увидеть ниже.
Таким образом, мы можем определенно исключить его как один из трех источников этой истории.