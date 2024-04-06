Российский ракетный комплекс "Искандер" уничтожил две установки РСЗО ВСУ, которые собирались обстрелять Белгород.

Сегодня в Telegram на канале "Старше Эдды" был опубликован пост с двумя приложенными фото и одним видео. Данное видео и пост сообщают о том, как отработал ракетный комплекс "Искандер" одним попаданием превратив в огонь и пепел две установки РСЗО, которые ВСУ расположили непосредственно в Харькове рядом с многоэтажками, чтобы обстрелять Белгород.

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В посте канала "Старше Эдды" указано следующее:

Слава нашей разведке, нашим ракетчикам! Разведка поймала негодяев, а Группировка прикрытия госграницы, посредством удара ракеты, отправила врага прямиком в ад, можете сами оценить точность удара и то, что осталось [...] после детонации.

На видео, которое вы можете посмотреть в Telegram, довольно четко виден расчет украинских РСЗО. Также судя по вторичной более мощной детонации, последовавшей после взрыва непосредственно после попадания ракеты, был также подорван либо боекомплект украинской РСЗО, либо же помещение, где складировались боеприпасы для будущих обстрелов по российским населенным пунктам.



