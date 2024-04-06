Начиная с 2022 года, о разработке дрона-бомбардировщика Backfire K1 и о сборе средств на него сообщали различные украинские СМИ.

О разработке дрона-бомбардировщика Backfire K1 и о сборе средств на него сообщали различные украинские СМИ. Начиная с 2022 года. На сайте американского издания Defense News сегодня – 06.04.24 – появилась информация о том, что дрон-бомбардировщик Backfire K1 был запущен на Украине в серийное производство.

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Какие же возможности у этого дрона и на что он способен, основываясь из сведений, опубликованных в американских СМИ?

Backfire K1, представляющий собой обычный небольшой самолет, отличается тем, что его двигатель расположен спереди, а хвостовое оперение имеет характерную V-образную форму. Основной корпус дрона разработан таким образом, чтобы иметь возможность нести большую взрывную нагрузку, что обеспечивает новые стратегические возможности. Для запуска дрона используется катапульта с парашютной системой восстановления, что подчеркивает его универсальность в эксплуатации.

Одной из особенностей Backfire K1 является автономность. Беспилотник следует заранее заданным маршрутам без необходимости постоянной связи со своими операторами, что позволяет ему эффективно избегать электронного обнаружения и делает его практически незаметным для усилий электронной разведки. Эта автономность дополняется устойчивостью к электронной войне. Не имея традиционного канала управления для помех и обладая надежной GPS-антенной, Backfire K1 может лететь по проложенному маршруту, игнорируя воздействия на него различного рода помех.

Для определения оптимальной точки сброса боеприпасов с учетом положения и скорости дрона Backfire K1 использует усовершенствованный баллистический калькулятор, что позволяет поражать цели с высокой точностью. В прошлом году была информация в СМИ, что ВСУ тестировали на фронте данные дроны. В сегодняшней статье Defense News завляет, что на передовой прототип продемонстрировал свою эффективность против различных целей, включая личный состав, артиллерийские позиции и сооружения, подтвердив тем самым свою стратегическую ценность на поле боя.

Технические характеристики Backfire K1 свидетельствуют о том, что этот беспилотник создан для обеспечения оперативной эффективности и тактической гибкости. Обладая боевой дальностью до 55 км и способностью нести полезную нагрузку до 6 кг, дрон может автономно выполнять поставленные задачи. Он приводится в действие электрическим двигателем, достигает максимальной высоты 1000 м и наиболее эффективно работает на высоте 300 м. Бомбардировка проводится на высотах 50-200 м на крейсерской скорости 84 км/ч.

Backfire K1 может нести две осколочные кассеты 9Н235 (9Н235) от РСЗО 9Н235 (Ракетная система залпового огня) «Смерч», известной своей осколочно-фугасной направленностью и предназначенной для максимальной противопехотной эффективности. Суббоеприпас оснащен носовым взрывателем и механизмом самоуничтожения.