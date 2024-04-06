ВВС США отказавшись от разработки двигателя AETP переключились на программу адаптивных силовых установок следующего поколения (NGAP). Для проектирования NGAP нужно финансирование в $1,3 млрд.

ВВС США запросили финансирование в объеме $1,3 млрд в течение следующих трех лет на разработку нового двигателя для истребителя следующего поколения Air Dominance, который придет на смену F-22. Работа, которая уже идет полным ходом, продолжится там, где остановилась «Программа перехода на адаптивные двигатели», и может привести к созданию новой силовой установки, готовой к производству в период 2028 года.

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Финансирование включено в один из пяти счетов перспективных разработок двигательных установок в бюджетном запросе ВВС на исследования, разработки, испытания и оценку на 2025 финансовый год (в общей сложности на сумму более $4 млрд до 2029 года), который также финансирует разработку новых двигательных технологий, связанных с материалами, топливом, ракетами и гиперзвуковыми системами.

В ВВС заявили, что им необходимо, чтобы программа адаптивных силовых установок следующего поколения (NGAP) была готова к эксплуатации примерно к 2030 году, а это означает, что их двигатель NGAP должен быть готов к летным испытаниям как минимум за два года до этого.

Согласно бюджетным документам, план на 2025 финансовый год заключается в «завершении детального проектирования NGAP и переходе к изготовлению и сборке прототипов двигателей».

Напомним, что год назад ВВС США решили не разрабатывать силовые установки по программе адаптивных двигателей (AETP) для своих F-35, посчитав их стоимость слишком высокой в свете других требований. Финансирование двигателя AETP было обнулено в 2025-м финансовом году, а ВВС заявили, что все оставшиеся деньги были переведены в NGAP.

AETP

Ожидается, что NGAD будет очень дорогой платформой. Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что каждый самолет будет стоить «несколько сотен миллионов» долларов.