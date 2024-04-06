Новый метод извлечение из воздуха ДНК определит преступника даже если он был в перчатках и не оставил никаких отпечатков пальцев.

Ученые утверждают, что даже если преступник носит перчатки, его ДНК все равно может находиться в воздухе в помещении. Новое исследование предполагает, что его можно извлечь из кондиционера, что подтверждает присутствие конкретного человека на месте преступления

реклама

ДНК, находящееся в окружающей среде (так называемая eDNA), которую мы оставляем после себя в виде отшелушенной кожи или другого генетического материала, куда бы мы ни пошли, в последнее время становится все более популярной, поскольку ученые представляют новые доказательства того, что они способны собирать, анализировать и и извлекать из нее подробную информацию о "владельце". Проверяя, какие типы eDNA присутствуют в образцах воды, почвы или воздуха, ученые могут определить, какие виды животных встречаются в данном регионе или был ли конкретный человек в определенном месте.

По мнению ученых, даже если преступник наденет перчатки и тщательно сотрет все следы своего присутствия, его ДНК все равно может находиться в воздухе. Фактически, новое исследование, опубликованное в журнале Electrophoresis, предполагает, что они способны восстанавливать его даже из воздуха... всасываемого кондиционером!

Напомним, что подавляющее большинство кондиционеров работают за счет рециркуляции воздуха в помещении, а не засасывания воздуха снаружи. После очистки кондиционеров в четырех офисах и четырех домах (удалив таким образом всю существующую ДНК) исследователи позволили жильцам вести нормальную жизнь в течение четырех недель. Когда затем были взяты образцы изнутри кондиционеров, во всех образцах, кроме одного, была обнаружена eDNA, которую можно было сопоставить с жильцами.

В отдельной серии экспериментов было обнаружено, что переносимую по воздуху eDNA можно даже фильтровать непосредственно из воздуха — без необходимости использования кондиционера. Однако этот метод ограничивается обнаружением eDNA людей, которые недавно были в комнате, тогда как eDNA из кондиционера может идентифицировать людей, которые находились в комнате некоторое время назад.

Как подчеркивает автор исследования доктор Мария Горай, хваля новый метод сбора доказательств: «Очень маловероятно, что среднестатистический преступник, даже обладая криминалистическими знаниями, сможет полностью предотвратить попадание своей ДНК в окружающую среду».