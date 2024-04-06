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Defense news: Нидерланды планируют развернуть ЗРК Patriot в Литве
Летом 2024 года Нидерланды планируют перебросить одну из своих систем ПВО MIM-104 Patriot в Литву в рамках учений НАТО.

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На сайте Defense news появилась информация о том, что этим летом Нидерланды планируют переместить одну из своих систем ПВО MIM-104 Patriot в Литву в рамках совместных учений НАТО. Это развертывание является ключевым элементом новой модели вооруженных сил Альянса, направленной на улучшение возможностей быстрой мобилизации подразделений ПВО и их интеграции для эффективной обороны на восточном фланге НАТО.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что этот шаг является важным проявлением солидарности по отношению к странам Балтии, подчеркнув обязательство Нидерландов к обеспечению безопасности региона. Учения проводятся в условиях растущих опасений среди стран-членов НАТО относительно прогресса в модернизации противовоздушной обороны на восточной границе Альянса. Несмотря на объявленные планы, медленное внедрение новых ПВО вызвало беспокойство, особенно в Литве, которая из-за ограниченных бюджетных ресурсов в значительной мере зависит от НАТО в области противовоздушной обороны.

Ожидается, что военный бюджет Литвы, который значительно возрос с 2020 по 2024 год, будет продолжать увеличиваться, что свидетельствует о стремлении страны укрепить свои оборонные позиции в условиях усиливающихся вызовов в области безопасности. Нидерланды активно поддерживают безопасность стран Балтии, участвуя в миссиях НАТО по воздушной полиции с 2005 года и поддерживая различные инициативы по региональной безопасности.

Кроме того, в январе 2024 года Нидерланды, вместе с Германией и Польшей, создали военный коридор, который облегчит по мнению НАТО быстрое перемещение войск и средств в рамках Европы. Хочется подчеркнуть – Defense news считает, что «это развертывание подчеркивает постоянные усилия НАТО по сдерживанию агрессии в Восточной Европе, особенно после аннексии Крыма Россией». Комментировать их мнение по поводу вхождения Крыма на основе всенародного референдума в РФ, которое они называют аннексией уже просто не хочется, так как по-иному они трактовать это не будут – сами же хотели там свои базы разместить. А вот факт переброски MIM-104 Patriot в Литву под предлогом учений только подтверждает желания НАТО не просто расположить свое оружие как можно ближе в границе России, но и натренировать своих солдат в непосредственной близости от нашей страны для ведения реальных боевых действий.

#нато #нидерланды #литва #зрк patriot
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