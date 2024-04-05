Kia намерена экспортировать полностью электрический внедорожник EV5 по цене, которая ниже, чем у Tesla.

Производитель автомобилей Kia из Южной Кореи начал производство своего полностью электрического внедорожника EV5 для экспорта в Китай, а первыми рынками станут Таиланд и Австралия. Ожидается, что цена в Австралии будет ниже, чем у Tesla Model Y, которая является самым продаваемым внедорожником в этой стране.

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Квадратный и компактный EV5 начинается в Китае по цене около 149 800 юаней (примерно 20 000 долларов США), и ожидается, что австралийцы смогут купить его за менее чем 70 000 австралийских долларов (примерно 46 000 долларов США). Хотя Kia пока не установила цену, ожидается, что автомобиль будет выпущен по агрессивной цене (что является стилем Kia), направленной на конкуренцию с Tesla Model Y, самым популярным электромобилем в Австралии.

Поступление запланировано на июнь, и южнокорейский производитель планирует выпустить 10 000 единиц этого семейного внедорожника. Для сравнения, в 2023 году Tesla поставила в Австралию около 29 000 Model Y, а BYD поставила 11 000 небольших электрических внедорожников Atto 3, сообщает The Drive. Лидером продаж Kia в Австралии является гибридный внедорожник Sportage, продано около 15 000 экземпляров.

EV5 немного меньше, чем Model Y, который по размерам больше похож на EV6 от Kia. Однако автопроизводитель стремится охватить все свои базы, что потенциально может привести к затмению продаж EV6 с его привлекательным дизайном и, следовательно, ущемлению доли рынка Tesla.

Несмотря на проблему с 400-вольтовой системой, этот автомобиль отлично подходит для запуска в США. К сожалению, США, как доминирующий мировой рынок внедорожников, скорее всего не увидят этот автомобиль, поскольку Kia, как сообщается, уже дала понять, что Закон о снижении инфляции является для них непреодолимым барьером. Тем не менее, появление EV5 возможно в Европе, где внедорожники становятся все более популярными, хотя конкретные даты запуска пока не определены.