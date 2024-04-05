Добавление на корабли ВМС США десятков небольших беспилотников дальнего радиуса действия значительно повысит ударные, сетевые и оборонительные возможности, утверждает издание The War Zone.

В американском издании The War Zone был всесторонне рассмотрен вопрос того, что в ВМС США на основании боевых действий, которые в последнее время происходят в акваториях Черного и Красного морей, решается вопрос про оснащения своих военных кораблей различного рода системами, в том числе установками с бронированным коробом, для запуска боевых дронов, как для нападения, так и для защиты. И особое внимание уделено важности использования беспилотников, которые запускаются роями.

реклама Самое приятное в концепции пусковой установки с бронированным коробом, где, по сути, открывается крышка и дроны запускаются вертикально из сменного пакета направляющих труб, заключается в том, что можно легко добавить разные типы от разных производителей, и даже те, которые используют трубки разного диаметра. поскольку необходимы новые возможности с конкретными атрибутами. Другими словами, смешивание и сопоставление типов дронов внутри массива будет относительно простым, и это создаст высокую конкуренцию в и без того быстро расширяющемся рыночном пространстве.

В статье, в частности, утверждается, что в настоящее время вооружение надводных боевых кораблей системами, заполненными дронами, становится так же важным, как и увеличение количества ракет. По мнению экспертов, это даст возможность американским морским силам быстро запускать дроны различных типов – от одиночных до групповых, способных преодолевать сотни километров и находиться в воздухе часами. Эти дроны могут также быть восстановлены и использованы повторно.

Как мы сказали ранее, ряд событий в мире заставляет в ВМС США задуматься о будущих угрозах. Конфликт на Украине и использование беспилотных надводных кораблей, а также потенциальная битва с Китаем на Тихом океане вызывают опасения. Однако, по мнению авторов статьи, наибольшую тревогу вызывает кризис у берегов Йемена, где коммерческие и военные суда подвергаются атакам с использованием дронов и ракет. Это создает более компактную, но не менее серьезную угрозу, чем потенциальный конфликт с Китаем.

Бюджетные ударные дроны одностороннего действия обходятся гораздо дешевле ракет, но представляют все же определенную опасность и для военных кораблей. Такие дроны также могут перехватывать ракеты, выпущенные в сторону своих кораблей. В то же время, для поражения небольших целей на значительные расстояния кораблю приходится использовать крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk или SM-6, стоимость которых составляет миллионы долларов за штуку.

Дроны также выгодны еще и тем, что могут выполнять функции разведки, наблюдения и рекогносцировки, что значительно расширяет возможности корабля. Они могут использоваться для поисково-спасательных операций, контроля над морем, сбора разведывательной информации, поддержки специальных операций, в качестве дронов-ретрансляторов и для реагирования на стихийные бедствия. Дополнительно, использование множества дронов может значительно усилить оборонительные, коммуникационные и радиоэлектронные возможности корабля.

Несколько дронов-ретрансляторов связи или даже дроны с более простыми пакетами связи могут создавать ячеистые сети на больших расстояниях. В противном случае дроны можно использовать в режимах «выстрелил и забыл» для определенных целей, таких как атака неподвижных целей или действие в качестве приманки, и даже для некоторых задач наблюдения, когда продукты разведки в реальном времени не нужны, и дроны могут быть восстановлены после их вылетов.

Таким образом, авторы статьи считает, что добавление дронов к вооружению надводных кораблей может значительно усилить их возможности без необходимости крупных затрат на переоборудование.

Но кроме всего вышесказанного особо отмечается, что если объединить все различные возможности, где одни дроны могут охотиться, некоторые могут уничтожать, а другие могут обеспечивать средства связи, в то время как определенные модели беспилотников глушат и отвлекают средства ПВО противника, можно понять, насколько масштабируемыми и потенциально эффективными могут быть эти скромные дроны, запускаемые с кораблей. И это все еще без учета возможности использования роя беспилотников. Как только это будет включено — когда дроны смогут общаться и координировать операции друг с другом с некоторой автономией и динамически реагировать на окружающую среду — можно будет говорить о совершенно другом уровне беспилотной войны, который, безусловно, быстро приближается.

Эксперты издания The War Zone утверждают, что надводный боевой корабль может разместить у себя необходимое оборудование и запускать собственный рой дронов, который создаст ячеистую сеть, способную совместно «сканировать» обширные районы океана в поисках таких объектов, как вражеские корабли и подводные лодки или иные важные объекты. Затем эта информация может быть передана обратно на корабль в режиме реального времени, а оттуда данные могут быть отправлены по всему району боевых действий и даже по всему земному шару. В случае обнаружения вражеской цели можно принять решение атаковать ее с помощью дронов, входящих в состав роя.

Рой, как утверждается в стать, довольно устойчив. Если некоторые дроны выходят из строя, рой автоматически оптимизируется, чтобы максимально использовать все еще доступные возможности. Обладая более высоким уровнем автономии, корпоративный рой может запутать, подавить и нарушить цикл принятия решений врага, преодолевая его защиту разными способами, прежде чем противник сможет адекватно отреагировать.

Сетевой, высокоустойчивый рой, действующий на обширной территории, будет иметь решающее значение для успеха в будущих боях. Предоставление американским военным кораблям возможности высвобождать такие рои и адаптировать их к выполняемой задаче, стало бы огромным преимуществом и мультипликатором силы не только для корабля, но и для других дружественных средств, задействованных в боевом противостоянии, и которые обмениваются информацией.

Когда дело доходит до кинетических ударных возможностей, утверждают авторы статьи, эти небольшие дроны могут стать очень проблематичными для любых надводных кораблей противника, даже крупных. Хотя они вряд ли потопят корабль или даже повредят его, если их использовать в небольшом количестве, они могут легко привести к уничтожению крупной цели, повредив критически важные узлы корабля, средства связи и инженерные компоненты, а также озаботив его экипаж мерами по устранению повреждений. В долгосрочной перспективе это может минимизировать боевую мощь на длительное время, фактически выведя его из строя. В краткосрочной перспективе такая атака может оставить тот же корабль в подбитом состоянии, очень уязвимым, с ослабленной защитой для последующих атак более совершенным оружием. При использовании в больших количествах эти дроны, в отдельных группах или в нескольких роях, могут истощить оборонительный арсенал корабля, атакуя с нескольких направлений.

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