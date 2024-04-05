Финансовый отчет, опубликованный компанией Samsung, позволяет предположить, что черная полоса в производстве чипов для южнокорейского технологического гиганта закончилась.

Компания Samsung объявляет о позитивных сдвигах в реструктуризации своего производства микросхем и прогнозирует резкий рост прибыли. Согласно самым свежим отчетам о финансовых результатах, ожидается, что операционная прибыль компании в первом квартале увеличится на 931% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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После того, как весь минувший год оказался сложным финансовым испытанием для южнокорейского технологического гиганта, по сравнению с десятилетней статистикой, его подразделение по созданию чипов продемонстрировало первые признаки развития за последние пять финансовых кварталов. Это достижение стало возможным за счет восстановления цен на память чипов, следуя значительному падению прошлого года.

Перспективы предпринимательской деятельности Samsung стали более оптимистичными, и компания ожидает сохранить этот позитивный тренд в ближайшие кварталы.