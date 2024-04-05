Военные США провели обширную логистическую операцию на фоне повышения уровня боеготовности. После полной загрузки транспортный корабль USNS Charlton решено вывести в море и оставить там.

Как отмечают военные США, было принято решение протестировать логистическую операцию, главной целью которой было определить возможности быстрого реагирования в случае возможных непредвиденных обстоятельств.

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В итоге на объединенной базе ВВС США Чарльстон в Южной Каролине было загружено почти 1500 единиц оборудования, включавшее в себя предметы первой необходимости, такие как транспортные средства, палатки, радиостанции и запасные части, которые имеют решающее значение для поддержки боевых подразделений. Такая комплексная подготовка является частью планового ежеквартального мероприятия, направленного на поддержание готовности к быстрому развертыванию.

Эти совместные усилия, осуществляемые при поддержке армейского батальона полевой поддержки, военного командования морских перевозок, 841-го транспортного батальона и различных подрядчиков, подчеркивают способность вооруженных сил подготовиться и оперативно реагировать в нестабильные времена.

Интересен тот факт, что после полной загрузки транспортный корабль USNS Charlton водоизмещением 69 000 тонн выйдет в море и будет там находиться, чтобы быть готовым к быстрому развертыванию в случае возникновения такой необходимости.



