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Lunar Dawn создаст лунный вездеход с возможностью работы на Луне на протяжении многих лет
Lunar Outpost объединяется с Lockheed Martin и другими крупными американскими компаниями для разработки нового лунохода, пригодного для передвижения космонавтов, в рамках кампании агентства Artemis.

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НАСА заключило контракт на обслуживание лунных наземных транспортных средств (LTVS). Данный контракт заключен с целой командой компаний, в которую вошли – Lunar Dawn, возглавляемая Lunar Outpost в качестве генерального подрядчика вместе со своим основным партнером Lockheed Martin, а также с General Motors, The Goodyear Tire & Rubber Company и MDA Space. Задача этой команды состоит в том, чтобы создать настоящий внедорожник для жизни и работы на поверхности Луны.

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Этот лунный вездеход следующего поколения (LTV) должен будет обеспечить возможность исследовать на беспрецедентном уровне поверхность Луны в рамках кампании НАСА «Артемида». Это значительно расширит расстояние, на которое астронавты смогут путешествовать от мест приземления, выполняя высокоприоритетные научные исследования на Луне. Когда LTV не будет задействован НАСА, он будет предоставлять коммерческие услуги, способствуя созданию более доступной и устойчивой окололунной экономики.

«Наземная мобильность является критически важной возможностью для будущего человечества в космосе, и Lunar Outpost надеется на повышение эффективности окололунной экономики, предоставив надежный, безопасный и функциональный автомобиль, который будет использоваться для обеспечения мобильности астронавтов Artemis и автономного выполнения критически важных миссий на планете. Луна для коммерческих целей», — сказал генеральный директор Lunar Outpost Джастин Сайрус. «Мы с нетерпением ждем возможности использовать сильные стороны Lockheed Martin, компании с обширным опытом работы в области пилотируемых и передовых космических систем, и других наших партнеров по отраслевой команде, GM, Goodyear и MDA Space, чтобы предоставить беспрецедентное техническое предложение по коммерчески выгодной цене».

Lunar Dawn LTV должен будет предоставить астронавтам «Артемиды» исключительную безопасность и максимальное удобство, включая конструкцию с выдвинутой вперед кабиной экипажа, которая позволит получить обширный обзор для навигации в сложных лунных условиях.

На данный момент известно, что новый луноход от Lunar Dawn превосходит все требования, установленные НАСА, и он был разработан с учетом возможностей расширения миссии. Некоторые возможности и особенности LTV включают в себя:

Усовершенствованную автономную навигацию и работу с космонавтами на борту или без них.

Возможности для надежного и разнообразного коммерческого использования, включая реконфигурируемую грузовую платформу, которая позволяет менять полезную нагрузку с помощью прочной роботизированной руки.

Способность не только выживать, но и действовать в течение двухнедельных лунных ночей при температуре до -280 градусов по Фаренгейту; эта новая технология продлевает срок службы миссии с нескольких дней до многих лет.

#космос #наса #луна #lockheed martin #луноход #lunar outpost
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