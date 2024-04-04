ВМС США в партнерстве с Lockheed Martin успешно провели летные испытания противокорабельной ракеты дальнего действия (LRASM) с четырьмя ракетами, находящимися одновременно в полете.

Военно-морские силы США в сотрудничестве с поставщиком оружия №1 в Пентагоне компанией Lockheed Martin Corp. провели летные испытания противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM), успешно запустив четыре ракеты одновременно.

реклама

В релизе компании Lockheed Martin говорится, что в ходе испытаний были продемонстрированы передовые возможности LRASM. Каждая ракета с точностью выполнила поставленные перед ней задачи, подтвердив надежность и эффективность оружия в реальных условиях.

Благодаря способности обнаруживать и поражать конкретных противников в составе вражеского флота, протестированные ракеты, по уверению производителей, обеспечивает явное преимущество в военно-морских операциях, предлагая мощный сдерживающий фактор против морских угроз.

Противокорабельные ракеты нового поколения компании Lockheed используют сложный механизм наведения инерциальной навигационной системы с поддержкой GPS для навигации к заданному району цели. Эта усовершенствованная система наведения позволяет ракете достигать цели с высокой степенью точности даже в сложных морских условиях. Одной из ключевых особенностей таких ракет является высокоавтономное планирование маршрута, позволяющее ей автономно адаптироваться и изменять курс в ответ на эволюционирующие угрозы или внезапное появление вражеских средств обороны. Такая гибкость повышает эффективность ракеты, позволяя ей преодолевать препятствия и успешно достигать цели.

Для обнаружения и противодействия вражеским угрозам LRASM оснащена встроенным комплексом мер радиоэлектронной поддержки Эта система позволяет ракете выявлять и оценивать потенциальную опасность в непосредственной близости от себя, обеспечивая безопасное перемещение по вражеской территории.