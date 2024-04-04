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Популярная игра на выживание только что пополнилась солидной порцией контента. Новое обновление Palworld представляет целый ряд улучшений и Беллануар, первый рейд.
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В последнее время пошли разговоры о том, что интерес к Palworld значительно упал. Не так давно в игру одновременно заходили два миллиона человек. Ажиотаж после премьеры стал стихать, и поклонники игр на выживание и покемонов стали реже заходить в эту игру.
Одной из причин этого, конечно же, является то, что контент Palworld ограничен. Мы имеем дело с огромной игрой, полной сюрпризов, но даже сами создатели подчеркнули, что не стоит бояться сделать перерыв, протестировать другие игры и вернуться в Palworld, когда он предложит что-то новое. И этот момент настал.
Сегодня – 4 апреля появилось новое обширное обновление, подробности которого были опубликованы в Steam. В Pocket Pait исправлено множество ошибок, внесены улучшения в интерфейс инвентаря и ловли Палов, а также внесены дальнейшие изменения в механику, отвечающую за строительство базы. Уже одно это решение, вероятно, понравится опытным игрокам, которые ждут подобных обновлений, вносящих небольшие изменения в Palworld.
Однако на этот раз список новинок особенно длинный. Главным героем последнего обновления является Рейдовый Босс. С помощью специального предмета можно вызвать Беллануара, могущественного Пала, которого мы не можем поймать, но можем победить в компании наших друзей, показав таким образом силу нашей команды. Рейдовый Босс также доступен на экстремальном уровне сложности, что делает его самым сложным испытанием в Palworld.
Кроме того, игра пополнилась целым рядом новых предметов. У геймеров есть доступ, например, к книгам, которые гарантируют получение опыта Пала, очки, показывающие статистику союзников, или лекарства, восстанавливающие очки здоровья.