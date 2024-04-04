Нашумевшая выживалка Palworld получила свежее обновление под номером 0.2.0.6. Его главной новинкой можно назвать первого рейдового босса.

Популярная игра на выживание только что пополнилась солидной порцией контента. Новое обновление Palworld представляет целый ряд улучшений и Беллануар, первый рейд.

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В последнее время пошли разговоры о том, что интерес к Palworld значительно упал. Не так давно в игру одновременно заходили два миллиона человек. Ажиотаж после премьеры стал стихать, и поклонники игр на выживание и покемонов стали реже заходить в эту игру.

Одной из причин этого, конечно же, является то, что контент Palworld ограничен. Мы имеем дело с огромной игрой, полной сюрпризов, но даже сами создатели подчеркнули, что не стоит бояться сделать перерыв, протестировать другие игры и вернуться в Palworld, когда он предложит что-то новое. И этот момент настал.

Сегодня – 4 апреля появилось новое обширное обновление, подробности которого были опубликованы в Steam. В Pocket Pait исправлено множество ошибок, внесены улучшения в интерфейс инвентаря и ловли Палов, а также внесены дальнейшие изменения в механику, отвечающую за строительство базы. Уже одно это решение, вероятно, понравится опытным игрокам, которые ждут подобных обновлений, вносящих небольшие изменения в Palworld.

Однако на этот раз список новинок особенно длинный. Главным героем последнего обновления является Рейдовый Босс. С помощью специального предмета можно вызвать Беллануара, могущественного Пала, которого мы не можем поймать, но можем победить в компании наших друзей, показав таким образом силу нашей команды. Рейдовый Босс также доступен на экстремальном уровне сложности, что делает его самым сложным испытанием в Palworld.

Кроме того, игра пополнилась целым рядом новых предметов. У геймеров есть доступ, например, к книгам, которые гарантируют получение опыта Пала, очки, показывающие статистику союзников, или лекарства, восстанавливающие очки здоровья.