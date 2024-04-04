США с помощью новейших модификаций превращают истребитель F-16 Fighting Falcons в беспилотный самолет.

1 апреля на базу ВВС США в Неваде прибыли три F-16 Fighting Falcon, которые, как утверждают американские СМИ, только лишь первая партия. Появление этих истребителей на авиабазе обусловлено их участием в инновационной программе VENOM-AFT, которая направлена, среди прочего, на ускорение оценки программного обеспечения беспилотных полетов для F-16.

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VENOM-AFT опирается на существующие основы исследований автономности и искусственного интеллекта на базе ВВС «Эглин», расширяя инициативу по совместной боевой авиации и предоставляя важную информацию разработчикам, работающим над автономными технологиями. Следующий этап предполагает адаптацию этих F-16 в экспериментальные платформы для облегчения быстрой оценки функций автономного полета.

Отмечается, что в ходе объявленных испытаний американские пилоты будут контролировать работу автономных систем из кабины, чтобы гарантировать, что самолет соответствует целям испытаний и что все протоколы полета и миссии соблюдаются.

Подполковник ВВС США Джо Ганьон разъяснил постоянную роль пилотов в этих испытаниях, подчеркнув постоянное участие пилотов для наблюдения и контроля автономных операций, тем самым поддерживая подход "human-in-the-loop". Обратная связь от операторов во время и после полетов будет крайне важна для ВВС США и играет «решающее значение для совершенствования автономных систем», гарантируя, что используемые автономные системы будут принимать правильные решения на протяжении всей миссии.