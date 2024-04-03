Apple представляет языковую модель ReALM, превосходящую возможности OpenAI GPT-4, намекая на значительные улучшения для Siri.

В Apple представили революционную разработку в области искусственного интеллекта с помощью своей языковой модели ReALM, заявив, что она намного превосходит возможности OpenAI GPT-4 в задачах эталонного разрешения. Это достижение может революционизировать то, как голосовые помощники понимают пользователей и взаимодействуют с ними, давая представление о будущих улучшениях Apple в области искусственного интеллекта для Siri и другого программного обеспечения.

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ReALM от Apple включает в себя способность ИИ точно понимать и ссылаться на контекстно-зависимые объекты в разговоре или визуальном поле. В отличие от традиционных моделей, которые могут давать сбои при интерпретации расплывчатых упоминаний типа «то» или «оно», ReALM демонстрирует превосходное понимание, тем самым обещая более интуитивное взаимодействие пользователя с технологией. Исследование Apple подчеркивает способность модели различать экранные, разговорные и фоновые объекты, демонстрируя значительный шаг к созданию более человеческого взаимодействия с ИИ.

При прямом сравнении с GPT-4 от OpenAI, ReALM по мнению специалистов из Apple не только сравнялся, но и существенно превзошел своего конкурента, особенно в сценариях, требующих интеграции визуальных подсказок с текстовыми подсказками. Инновационный подход исследователей, сочетающий текст со скриншотами, сыграл решающую роль в демонстрации расширенных возможностей ReALM. Однако важно отметить, что этот успех в тестах не обязательно означает, что ReALM является превосходной моделью в целом, но подчеркивает ее специализированные возможности.