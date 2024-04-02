Планируется, что 2026 году американские астронавты посадят кресс-салат, ряску и капусту на лунной поверхности в рамках миссии «Артемида III».

НАСА планирует выращивать растения, включая ряску, кресс-салат и капусту, в мини теплице во время миссии Артемида III, возвращающей людей на Луну. Проект "Лунное воздействие на сельскохозяйственную флору" (LEAF) - один из трех экспериментов, выбранных для отправки на Луну в 2026 году. Это будет первый опыт выращивания растений на Луне американским космическим агентством, и это может стать ключевым моментом для будущего расширения космических миссий. Заместитель администратора НАСА, Пэм Мелрой, отмечает: «Эти три развернутых инструмента были выбраны для начала научных исследований, которые будут направлены на достижение ключевых научных целей от Луны до Марса».

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Эксперимент LEAF был разработан компанией Space Lab Technologies в Колорадо с целью проверки того, как различные растения выдерживают космические условия. Астронавты будут использовать расширенную серию "камеры роста", технологию, из которой будут выращиваться кресс-салат, ряска, капуста Brassica rapa, а также распространяться как рапс или быстро растущее растение Висконсина. Эти капсулы защищают растения от избыточной радиации, солнечного света и вакуума, а астронавты будут следить за их ростом.

Надеется, что каждое из трех выбранных растений сможет сыграть ключевую роль в создании человеческих колоний на Луне. Вице-президент компании Space Lab Technologies, Кристин Эскобар, заявил следующее: «Это исследование станет ключевым шагом на пути к пониманию того, как мы можем использовать сельское хозяйство в космосе для поддержки человеческого экипажа, прокладывая путь к устойчивым исследованиям Луны и даже миссиям на Марс».

Кресс-салат был выбран потому, что весь его генетический код полностью картирован. Это означает, что ученые могут определить, вызваны ли изменения в ДНК радиацией, что представляет серьезную проблему за пределами защиты магнитных полей Земли. Между тем у ряски нет ни корней, ни стеблей. Есть надежда, что в сочетании с ее сферической формой самое маленькое растение в мире может оказаться особенно устойчивым к космическим условиям. Чрезвычайно выносливая и быстрорастущая ряска часто распространяется, покрывая целые пруды и озера на Земле. Однако в космосе ряска — это не помеха, а скорее культура с низким содержанием белка и потенциальным источником достаточного количества кислорода. Капуста Brassica rapa - быстро растущий родственник капусты и брокколи – может обеспечить как питание, так и системы жизнеобеспечения для будущей космической колонии.