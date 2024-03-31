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Установка "умных" счетчиков в Британии вызвала перерасход в £13,5 млрд
Британская стратегия "чистого нуля", основанная на использовании "умных" счетчиков, сталкивается с серьезными неудачами, растущими расходами и нарушением сроков, что негативно сказывается на домовладельцах и энергетической политике.

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Амбициозная стратегия Великобритании по достижению "нулевого углеродного" выброса, сфокусированная на "умных" счетчиках, столкнулась с серьезными проблемами, ростом затрат и просрочками, затрагивающими владельцев домов и энергетическую политику.

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Изначально анонсированный как технологический прорыв, направленный на уменьшение потребления энергии и расходов, оказался совсем не таким для многих жителей Великобритании. Учитывая, что прогнозируемые издержки превысят 13,5 миллиардов фунтов стерлингов, а пересмотренный срок завершения проекта отодвигается все дальше, ситуация вызвала беспокойство у различных заинтересованных сторон, включая домовладельцев, регулирующие органы в сфере энергетики и правительственные учреждения.

Цель правительства Британии по установке "умных" счетчиков в каждом доме к 2020 году была амбициозной. Однако на данный момент лишь 61% домохозяйств оборудованы такими счетчиками, что далеко от целевого показателя в 80%, запланированного к 2025 году. Недавнее признание Департамента энергетической безопасности и "нулевого выброса" (DESNZ) о том, что почти 4 миллиона "умных" счетчиков были неисправны летом прошлого года, только усугубило проблемы программы. Это открытие произошло после того, как поставщики исправили предоставленные данные, что привело к раскрытию масштабов проблемы и побудило Госконтроль подчеркнуть, что 37% клиентов "умных" счетчиков столкнулись с проблемами. Эти проблемы варьируются от отсутствия автоматических показаний до решения проблем с неточными счетами и неисправными экранами.

Потребители, конечные пользователи этой технологии, сталкиваются со всеми ее недостатками. Истории о неожиданно высоких счетах становятся все более распространенными, при этом некоторые сообщают, что ежемесячные расходы растут без четкого объяснения. Например, у одного домовладельца счет за электроэнергию вырос с 137 до 898 фунтов стерлингов за один месяц после установки "умного" счетчика. Несмотря на попытки решить эти проблемы с поставщиками энергии, многие клиенты, такие как он, сталкиваются с большими задолженностями и непосильными требованиями по погашению долгов.

#экономика #великобритания #англия #умные счетчики #энергетическая политика
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