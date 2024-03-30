Робот, похожий на собаку, проходит испытания, чтобы отпугивать птиц и диких животных в международном аэропорту Фэрбенкса, маскируясь под койота или лису, сообщили американские СМИ.

В международном аэропорту Фэрбенкс на Аляске был использован уникальный способ решения вечной проблемы диких животных, особенно перелетных птиц, которые мешают работе аэропорта. Был приобретен робот размером с собаку, названный Аврора, который имитирует внешний вид и движения хищников, таких как койоты или лисы, чтобы удержать птиц и других диких животных от приближения к взлетно-посадочным полосам и самолетам. Эта инициатива стоимостью около 70 000 долларов США представляет собой дальновидный подход к повышению авиационной безопасности и эксплуатационной эффективности.

реклама

Созданный для ежедневного патрулирования открытых территорий, прилегающих к взлетно-посадочной полосе, "хищник" Аврора предотвращает потенциально опасные столкновения самолетов с дикими животными. Данный робот представляет собой экономичную и эффективную альтернативу традиционным группам людей по отпугиванию созданий дикой природы.

Аврора — это не просто чудо с точки зрения управления дикой природой; он также демонстрирует значительные достижения в области робототехники и технологий дистанционного управления. Кроме того, стоимость робота, хотя и не является незначительной, обеспечивает потенциально высокую отдачу от инвестиций за счет снижения необходимости вмешательства человека и минимизации риска дорогостоящих и опасных инцидентов, связанных с дикими животными, на взлетно-посадочной полосе. Успех этого пилотного проекта может проложить путь к развертыванию аналогичных роботов в небольших аэропортах по всей Аляске и за ее пределами.

Посмотреть видео, на котором робот Аврора с яркой внешностью ходит по заснеженным улицам города, спускается и поднимается по лестнице и «играет» с собакой можно на сайте Anchorage Daily News.

О том, как применяют робота-собаку в армии Японии, можно прочитать здесь.