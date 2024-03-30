В Японии ведутся исследования по управлению роботом-собакой "Vision 60". Он может быть оснащен различным навесным оборудованием, что позволит использовать его для самых разных целей.

Сухопутные силы самообороны Японии объявили о начале программы закупок и испытаний широкого спектра беспилотных систем в рамках комплексной инициативы по оценке, направленной на разработку концепций их интеграции и использования в сухопутных войсках.

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В рамках этих усилий японские военные приобрели Vision 60, производительный беспилотный наземный дрон среднего размера, предназначенный для универсального применения в городе и на природе, включая оборону и внутреннюю безопасность.

Vision 60, известный в народе как «робот-собака», представляет собой полуавтономный четвероногий робот, разработанный Ghost Robotics. Этот робот, предназначенный для работы в неблагоприятных условиях, имеет максимальную грузоподъемность 14 кг и может развивать скорость до 10,8 км в час, передвигаться на дистанцию 10 километров, максимальное время автономной работы – три часа.

Обладая возможностями гибкой мобильности, Vision 60 может перемещаться по различным поверхностям, включая пересеченную местность, песок, холмы и даже преодолевать лестницы. Многофункциональный дизайн позволяет ему ходить, бегать, ползать, лазить и плавать, обеспечивая маневренность в сложных условиях.

Следует отметить, что использование подобных собак-роботов набирает обороты во всем мире: с марта 2022 года ВВС США развертывают такие средства для обеспечения безопасности и патрулирования военных объектов.