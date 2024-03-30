Разговор по телефону слышит только водитель, а собеседник на другом конце разговора не слышит музыку, играющую во внедорожнике. Это новейшая технология в растущем конкурентном мире аудиосистем для роскошных автомобилей.

Компания Infiniti, известная своими роскошными автомобилями и являющаяся дочерним подразделением Nissan, презентовала инновационную функцию нового полноразмерного внедорожника. Теперь водитель может разговаривать по телефону, не выключая в салоне музыку, а пассажиры при этом наслаждаются ее звучанием без необходимости использования наушников. Согласно официальному пресс-релизу, звуки телефонного разговора будут восприниматься только водителем, в то время как его собеседник, с которым водитель разговаривает по телефону, не услышит музыку, играющую в машине.

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Данная опция является последним достижением в индустрии аудиосистем для роскошных автомобилей. Сегодня практически каждый производитель автомобилей премиум-сегмента предлагает высококачественные аудиосистемы, такие как Burmeister в Mercedes-Benz, McIntosh в Jeep Grand Wagoneer, Bang & Olufson в Bentley и Genesis, и другие. Компания Klipsch, известная своими уникальными ручной работы колонками, вторично представила свой бренд в автомобильном сегменте, предоставив стереосистему для роскошного пикапа Ram Tungsten с ценником в $87 000.

Система QX80, над созданием которой трудились инженеры Infiniti в сотрудничестве с Panasonic Automotive и Klipsch, объединяет смарт-расположение динамиков и технологию шумоподавления. Динамики вмонтированы в подголовниках передних сидений – необычное место для больших автомобилей роскошного сегмента, таких как Infiniti QX80, но такие решения как правило встречаются в кабриолетах, где необходимо преодолевать шум ветра.

Технология шумоподавления не нова, но в данном случае используется с особым подходом. В отличие от обычного подавления непрерывного фонового шума, такого как шум двигателя, система Infiniti работает на основе анализа цифровой звуковой дорожки, воспроизводимой в машине, для создания компенсирующих звуковых волн от динамиков вокруг водителя.

Это создает звуковую изоляцию вокруг водителя, позволяя ему общаться по телефону или принимать навигационные указания на фоне полной громкости музыки, в то время как пассажиры наслаждаются звучанием без помех.