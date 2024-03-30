Захватывающее изображение, полученное телескопом Хаббл, демонстрирует FS Tau B, скрытую за темной пылью, которая является частью протопланетного диска.

Космический телескоп Хаббл предоставил новое, очень впечатляющее фото. На этот раз фотография запечатлела рождение звезды, классифицированной как FS Tau B. На изображении телескопа видна мощная струя, вырывающаяся из центральной части далекого объекта.

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В галактике Млечный Путь постоянно формируются новые звезды, и один из таких объектов был заснят космическим телескопом Хаббл, который уже более трех десятилетий предоставляет нам удивительные изображения из космоса. На этой неделе была опубликована новая фотография из этой обсерватории, и надо признать, вид захватывает дух.

Космический телескоп Хаббл заснял рождение звезды, расположенной в системе FS Тау. Она находится примерно в 450 световых годах от нас и очень молода. Ее возраст оценивается всего в 2,8 миллиона лет. Для сравнения, Солнечной системе 4,6 миллиарда лет.

На этом изображении космического телескопа Хаббл видна молодая звезда FS Tau A, яркое пятно около центра изображения. Однако рядом с ним можно увидеть только зарождающийся объект такого типа и это FS Tau B (Haro 6-5B). FS Tau B — это недавно формирующаяся звезда или протозвезда, окруженная протопланетным диском, имеющим форму блина. На фото вы можете видеть его сбоку, и он представляет собой смесь газа и пыли, из которой со временем могут образоваться некоторые планеты.

Ученым давно известно, что протозвезды взрываются быстро движущимися столбами частиц высокой энергии. Это джеты и новое изображение космического телескопа Хаббл только подтверждает это. В данном случае он виден в виде голубых потоков, проецируемых в две противоположные стороны.