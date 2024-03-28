Ветроэнергетика в Китае стремительно набирает обороты, при этом стоимость установки турбин снижается почти на 45%.

В публичном аккаунте WeChat, отслеживающем и анализирующем новости отечественной ветроэнергетики, говорится, что более низкая стоимость возобновляемых источников энергии в Китае была достигнута быстрее, чем ожидалось.

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Наступила эра ветроэнергетики по 2 юаня за ватт. Это прорыв в истории стоимости ветроэнергетики в Китае. Но для того, чтобы достичь этого безопасно, потребуются время и совместные усилия отрасли.

Там же говорится, что новая низкая цена «представляет собой одновременно огромный вызов и беспрецедентную возможность» для китайской ветроэнергетики.

В исследовании, опубликованном во вторник в журнале Energy Economics, специалисты из Китая и США заявили, что Китай стал «мировым лидером в области возобновляемых источников энергии» благодаря «замечательному росту и трансформации» ветроэнергетики за последние два десятилетия.

В тендерной документации на проект по производству ветроэнергетики мощностью 9,1 миллиона кВт во Внутренней Монголии самая низкая цена, предложенная компаниями, подавшими заявки, составила 2,15 юаня за ватт, а самая высокая – 2,7 юаня за ватт.

Тем временем в Министерство энергетики США сообщило, что средняя установленная стоимость ветроэнергетических проектов В США в 2021 году составила $1500 за кВт или $1,50 за ватт (10,8 юаня). Затраты в период с 2018 по 2021 год составили около $1600 за кВт. А в 2022 году средняя установленная стоимость еще больше снизилась до $1370 за кВт.

Однако, как становится ясно, что даже с понижением стоимости кВт в США, Китай значительно опережает по этому показателю Штаты.

Согласно китайским правительственным тендерным документам, ветровая энергетика в Поднебесной стремительно развивается: стоимость установки турбин упала почти на 45% благодаря технологическим достижениям и экономии за счет масштаба. Данные по одному крупному проекту в пустыне Гоби показывают, что Китай укрепил свое место в качестве мирового лидера в гонке за экологически чистой энергетикой, значительно опередив Соединенные Штаты, при этом цена установленной ветряной турбины составляет всего одну пятую от эквивалентной стоимости в Америке.