В США испытывают противотанковую ракету Javelin на беспилотных платформах.

По информации американских СМИ, 18 марта 2024 года в американском Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, штат Калифорния, был осуществлен успешный запуск противотанковых ракет Javelin с двух беспилотных наземных транспортных средств, оснащенных общей дистанционно управляемой боевой станцией Kongsberg-Javelin. Эта операция стала первой с точки зрения координации нескольких транспортных средств для тактического развертывания Javelin, продемонстрировав потенциал автономных технологий в проведении военных операций.

реклама

На youtube.com появилось видео, демонстрирующее данные испытания.

«Интеграция с беспилотными наземными транспортными средствами усиливает проверенные возможности Javelin в навесном и демонтированном оперативном пространстве», — сказал Энди Амаро, президент совместного предприятия Javelin и директор программы Javelin в Raytheon, подразделении RTX. — «Сделав Javelin доступным на более широком наборе платформ, мы даем глобальным сухопутным силам еще большее преимущество на поле боя».