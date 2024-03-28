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Bloomberg: США обращаются к Турции за взрывчаткой и снарядами на фоне конфликта на Украине
Согласно сообщению Bloomberg, Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры с Турцией о приобретении дополнительных взрывчатых веществ, чтобы увеличить производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

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На основе информации, которую удалось получить Bloomberg, это издание 27 марта опубликовало статью, в которой. В частности отмечается, что приобретение Соединенными Штатами турецких взрывчатых веществ, включая тринитротолуол и нитрогуанидин, имеет решающее значение для производства боеприпасов стандарта НАТО калибра 155 мм. Отмечено также, что данное сотрудничество позволит увеличить производственные мощности в три раза.

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Как стало известно, месяц тому назад Пентагон объявил о заключении контракта с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на создание трех производственных линий для изготовления металлических деталей 155-мм снарядов в Техасе с привлечением турецких субподрядчиков. Причем, предприятие должно начать работу уже через два месяца – в июне этого года.

Согласно источникам, на которые ссылается Bloomberg, турецкая оборонная компания Repkon, по прогнозам, подрядилась изготавливать 30% всех 155-мм артиллерийских снарядов, производимых в Соединенных Штатах к 2025 году. Также, стало известно, что МО США приобрело у турецкой оборонной компании Arca 116000 артиллерийских боеприпасов, которые планируется поставить в течение года, а в 2025 году ожидаются дополнительные заказы.

В Европе стартовала программа под названием ASAP, направленная на ускорение производства боеприпасов и ракет, с бюджетом в €500 млн. Этот план направлен на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности.

14 марта Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США, сообщил сенаторам-республиканцам, что Палата представителей намерена разработать законопроект о помощи Украине, существенно отличающийся от версии, уже одобренной Сенатом. Ожидается, что предложенный законопроект будет предлагать поддержку в виде займов или соглашений о ленд-лизе. Джонсон также упомянул о возможности разделения пакетов помощи для Украины и Израиля, что потребует соответствующей поддержки как в Палате представителей, так и в Сенате.

#россия #украина #сша #нато #турция #снаряды #артиллерийские боеприпасы #взрывчатка
Источник: bloomberg.com
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