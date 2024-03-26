Голливудские кинематографисты, получив доступ к видеогенератору с искусственным интеллектом, попробовали сгенерировать видео. Вы можете посмотреть, что у них получилось.

Как стало на днях известно, OpenAI предоставила знаменитым Голливудским режиссерам и актерам доступ к своему видеогенератору с искусственным интеллектом, чтобы посмотреть, что они могут сделать с Sora. Это попытка компании OpenAI «побудить кинематографистов интегрировать новый видеогенератор с искусственным интеллектом в свою работу».

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И вот в интернете появился видеоролик, который по сути является смесью концептуальных видеороликов, рассказывающих истории с сюрреалистическими персонажами и воссоздающими обстановку из реальной жизни.

Любой желающий теперь может воочию убедитится, как художники и кинематографисты используют Sora для воплощения в жизнь своих самых немыслимых идей. По сути, Sora преодолевает границы воображения и технические ограничения, позволяя креативщикам придумывать идеи и внедрять инновации, как никогда раньше.





Пол Трилло – многосторонний художник, писатель и режиссер – сказал, что ценит отсутствие бюджетных ограничений. «Sora наиболее эффектна, когда вы не копируете старое, а воплощаете в жизнь новые и невозможные идеи, которые в противном случае мы бы никогда не увидели».

Подробнее о возможности данной нейросети вы можете узнать здесь.