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PoZiTiv4iK
В Дубае ввели бесплатный сервис «умный зонтик»
Новый сервис направлен на то, чтобы предложить жителям и гостям удобный и экологичный способ комфортного изучения города независимо от преобладающих погодных условий.

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Управление дорог и транспорта Дубая (РТА) объединилось с UmbraCity, канадской службой совместного использования «умных зонтиков», представит инновационную «бесплатную» услугу «умных зонтиков» на автобусной станции и станции метро Al Ghubaiba.

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Эта инициатива направлена на то, чтобы предложить жителям и гостям города удобный и экологичный способ защитить себя от солнца и дождя во время прогулок по городу.

Пассажиры теперь могут бесплатно брать зонтики на станции Аль-Губайба, используя свои карты: nolcard, RTA и UmbraCity. Эта услуга тщательно разработана для поддержки концепции Дубая как «20-minute city», жители которого могут получить доступ к своим ежедневным потребностям в пределах 20 минут ходьбы или езды на велосипеде.

Халед Аль Авади, директор RTA, заявил: «Поощряя использование умных зонтов, которые «бесплатны» при аренде с использованием карты nol, RTA и UmbraCity вносят свой вклад в создание энергичных, здоровых и инклюзивных сообществ по всему Дубаю».

#погода #дубай #умный зонтик
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