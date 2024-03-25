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В Китае изобрели электромагнитную катапульту для запуска истребителей с авианосцев
Китайские ученые разработали революционную катапультную систему авианосца, которая потенциально изменит глобальную динамику военно-морских сил.

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Китай представил новую катапультную систему авианосца, которая обещает значительно снизить затраты, одновременно повышая производительность и надежность запусков палубных самолетов.

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Это нововведение, использующее технологию, аналогичную той, что используется в электромобилях, потенциально может изменить глобальную динамику военно-морских сил, позволяя запускать тяжелые самолеты, такие как истребитель-невидимка J-20, более эффективно, чем когда-либо прежде.

В опубликованном в журнале Acta Armamentarii исследовательская группа Пекинского технологического университета под руководством доцента Е Лежи подробно рассказала, как их устройство может запустить 30-тонный самолет на скорость 70 метров в секунду всего за 2,1 секунды.

Эта производительность значительно превосходит существующие электромагнитные катапультные системы, которые медленнее и менее эффективны. Новая система имеет более простую структуру, не требует сложного источника питания и использует механизм маховика и заводного колеса, соединенный вихретоковой муфтой для катапультирования самолета на беспрецедентных скоростях.

Внедрение этой катапультной технологии подчеркивает растущее производственное и технологическое мастерство Китая, особенно в военном потенциале.

Напомним, что в Китае работают над новым методом космического запуска, сочетающим гиперзвуковой полет с технологией электромагнитного запуска, о чем подробнее можно прочесть здесь.            

#китай #авианосцы #электромагнитная катапульта
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