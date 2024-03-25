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Франция и Германия договорились о разработке нового танка MGCS для замены Leopard и Leclerc
Франция и Германия подписали партнерское соглашение о разработке основного боевого танка следующего поколения

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Франция и Германия подписали партнерское соглашение о разработке основного боевого танка следующего поколения в рамках программы MGCS, уделяя особое внимание танковой платформе, основному орудию, новому вооружению, коммуникационным технологиям и боевой облачной системе.  

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Согласно соглашению, оборонные компании Nexter из Франции, а также KMW и Rheinmetall из Германии возглавят разработку одной трети ключевых компонентов программы. Было заверено, что Nexter будет производить 50% систем, сохраняя первоначально согласованный баланс, а оставшаяся доля будет разделена поровну между двумя немецкими фирмами. Ожидается, что первая единица этой усовершенствованной боевой машины будет введена в эксплуатацию к 2035 году.

Подчеркнув важность этого сотрудничества, министр обороны Германии Писториус подчеркнул, что MGCS будет революционной моделью, отличной от французского Leclerc и немецкого Leopard. «Это не просто обновление; это совершенно новый скачок в танковых технологиях», — прокомментировал Писториус.

Министр далее подробно остановился на специфике соглашения, заявив: «Мы договорились о распределении всех задач по этому крупному проекту относительно того, что будут делать Германия и Франция. Вместе мы определили четкие границы, и не будет места для интерпретации или каких-либо недоразумений». Эта ясность и приверженность обеих стран означают единый подход к достижению значительного усиления их военного потенциала.

Объединив ресурсы, опыт и промышленный потенциал, Франция и Германия решили создать прецедент европейского оборонного сотрудничества, стремясь разработать платформу, которая будет удовлетворять будущие потребности их вооруженных сил и, возможно, других европейских союзников.

Реализация проекта MGCS намечена на 2035 год. По заверениям Франции и Германии этот танк следующего поколения должен будет изменить правила игры в наземной войне благодаря своим передовым возможностям и потенциалу, способствуя новой эре совместного развития оборонных технологий на Старом континенте.

 MGCS (Main Ground Combat System), запущенная в 2017 году, представляет собой франко-германскую программу вооружений. В отличие от традиционной тяжелой бронетехники, MGCS задумана как сложная мультиплатформенная система. Он включает в себя основной боевой танк, оснащенный крупнокалиберной пушкой, и дополняется набором взаимосвязанных модулей: тяжелобронированная машина, вооруженная мощными противотанковыми ракетами, роботизированная машина поддержки с лазерным вооружением, дроны и ряд других революционных вооружений.

Во франко-германских планах MGCS станет танком будущего, объединяющим несколько технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такая интеграция ИИ облегчит быстрые процессы принятия решений на командном уровне. Еще одной определяющей особенностью MGCS является использование его расширенных возможностей подключения, облегчающих обмен тактической информацией в режиме реального времени через интегрированное боевое облако. Эта система гарантирует, что различные модули (или машины) смогут обрабатывать, хранить и мгновенно обмениваться тактическими данными, координируя свои действия в полуавтоматическом режиме, чтобы максимизировать эффективность операций против противника.

Что касается боевых возможностей, MGCS сможет поражать цели на расстоянии до 8000 метров, что вдвое превышает дальность нынешнего танка Leclerc. Сопутствующие ей модули расширяют возможности нападения благодаря своему количеству, мобильности и способности действовать согласованно, тем самым умножая наступательный потенциал системы. Планируется, что экосистема MGCS расширит возможности наблюдения до 10 000 метров, значительно улучшая возможности обнаружения целей.

Для сравнения с только лишь запланированными возможностями будущего франко-германского супертанка, который должен появиться ориентировочно через 11 лет, предлагаем нашим читателям посмотреть видео о возможностях российского Т-90М «Прорыв» на линии соприкосновения в зоне СВО.

Центральное место в конструкции MGCS должен занимать комплекс защиты, включающий активный камуфляж, усиленную броню, средства противодействия и возможности нейтрализации, обеспечивающие защиту как от воздушных, так и наземных угроз. Стратегическое распределение вооружения и оборудования по нескольким различным платформам снижает массу и повышает мобильность экипажа и общую защиту.

#германия #танки #франция #leopard #leclerc #mgcs #т-90м прорыв
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