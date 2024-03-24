В Washington Post опубликована статья о том, что поэтапный отказ от ископаемого топлива — «фантазия», говорят руководители нефтяных компаний на фоне гигантских прибылей.

Когда прошлой осенью страны заключили историческое соглашение о поэтапном отказе от ископаемого топлива, тогдашний посланник США по вопросам климата Джон Ф. Керри был в восторге. «Мы уходим от ископаемого топлива — и не поворачиваем назад», — заявил Керри на конференции ООН по изменению климата в Дубае.

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Однако из статьи, опубликованной в Washington Post, теперь стало ясно, что некоторые из ведущих мировых компаний в нефтегазовой отрасли, по-видимому, не получили данное сообщение. На недавно прошедшей энергетической конференции в Дубае, руководители этих компаний представили совершенно противоположный взгляд, утверждая, что ископаемые углеводороды будут продолжать играть ключевую роль в развитии глобальной экономики и в предстоящем будущем.

«Мы должны отказаться от фантазий о поэтапном отказе от нефти и газа», — заявил Амин Насер, президент и генеральный директор Saudi Aramco, под аплодисменты S&P Global на CERAWeek.

Генеральный директор Shell Ваэль Саван заявил, что «в будущем будет многомерная энергетическая система, [и] нефть и газ будут продолжать играть важную роль в стабилизации этой системы в течение долгого, очень долгого времени».

А Патрик Пуянне, генеральный директор французского энергетического гиганта TotalEnergies, заявил, что он «весьма доволен» тем, что в соглашении в Дубае признано, «что нам нужны переходные виды топлива, и газ является одним из них».

Таким образом, пишет газета Washington Post, теперь руководители нефтегазового сектора ясно осознают, что их продукция останется востребованной, вопреки глобальному переходу к более экологически чистым видам топлива в целях противодействия климатическим изменениям. Данные замечания подчеркивают горькую реальность для защитников климата и политиков по всему миру: спрос на нефть продолжает увеличиваться, отодвигая конец "эры ископаемых углеводородов". Утверждения представителей нефтегазовой отрасли подтверждены рекордными показателями добычи нефти и газа, а также опасениями потребителей, связанными с приобретением электромобилей. Параллельно коммунальные компании активно увеличивают объемы поставок природного газа, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, спровоцированный увеличением потребления Центрами обработки данных. В то же время, высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, ответственные за климатическую политику, столкнулись с еще одной неприятной реальностью: на сегодняшний день Соединенные Штаты добывают нефти больше, чем любая другая страна в истории. Среднесуточная добыча нефти в США в 2023 году достигла 12,9 млн баррелей, что превосходит предыдущий рекорд 2019 года в 12,3 млн баррелей.

Крупные нефтяные компании и ее инвесторы радостно подсчитывают прибыль. ExxonMobil и Chevron, крупнейшие энергетические компании США, в прошлом году сообщили о своей самой большой годовой прибыли за десятилетие. Exxon сообщила о прибыли в размере 36 миллиардов долларов, а Chevron – 21,4 миллиарда долларов.