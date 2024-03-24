По мнению ученых из Китая, бамбук может стать новым источником белка, «похожего на коровье молоко».

Бамбук - одно из старейших и быстрорастущих растений в мире. Согласно утверждению китайских ученых, он может сыграть ключевую роль в обеспечении растущего населения планеты устойчивым и питательным источником пищи.

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Побеги бамбука в частности обладают множеством полезных свойств для здоровья, включая высокое содержание белка, «аналогичное коровьему молоку», которое также выше, чем у многих злаковых, согласно статье, опубликованной в журнале Trends in Food Science & Technology.

Исследователи изучали этот «недооцененный природный ресурс» как возможный продукт питания будущего. «Бамбук предлагает потенциал для создания устойчивых продовольственных ресурсов и создает возможности для торговли и экспорта, что может способствовать росту местной экономики», – заявляют исследователи в статье.

Описывая пользу для здоровья, они считают, что побеги бамбука содержат семь из девяти незаменимых аминокислот, необходимых человеку. Фактически содержание аминокислот в побегах бамбука выше, чем в других овощах, таких как морковь, сельдерей и капуста, в то время как побеги также содержат больше железа, чем шпинат и тыква. Исследования показали, что побеги бамбука обладают потенциалом предотвращения ожирения, диабета и рака, а также обладают антиоксидантными и противомикробными свойствами, сообщили ученые.

«Антиоксидантная активность является одной из наиболее важных функций побегов бамбука», – говорят ученые, объяснив, что пища содержит соединения, которые, как известно, поглощают свободные радикалы, которые вызывают повреждение клеток и связаны со старением. «[Побеги бамбука] богаты белком, пищевыми волокнами, минералами, витаминами и множеством биологически активных веществ».

Побеги, которые имеют кремово–желтую и полую внутреннюю часть, можно готовить различными способами, в том числе мариновать в соли, ферментировать, сушить, консервировать, замораживать, превращать в сок и порошок, а также готовить в свежем виде, как и другие овощи.

Бамбук также можно перерабатывать в различные компоненты для получения «функциональных пищевых ингредиентов», таких как пищевые волокна, которые добавляются в такие продукты, как выпечка и йогурты, для обогащения.

Хотя многие во всем мире могут воспринимать его просто как пищу гигантской панды, на самом деле бамбук имеет долгую историю в Азии как кулинарный и лекарственный ингредиент. Он упоминается в древнекитайском словаре Erya, который датируется концом 4 века до нашей эры, где говорится, что «побеги бамбука, бутоны бамбука, могут служить блюдами».

В настоящее время наблюдается растущий спрос на продукты из побегов бамбука, говорится в документе, при этом в период с 2007 по 2018 год был зафиксирован рост торговой стоимости на 40%, а основной объем экспорта приходится на консервированные побеги.

Китай является крупнейшим в мире производителем бамбука, на его территории находится около 6,4 миллиона гектаров бамбуковых лесов. Но из этого количества менее 6% приходится на производство побегов и около 24% на комбинированное производство древесины. По оценкам, ежегодно в этом лесном массиве производится от 25 до 35 миллионов тонн побегов, но только треть из них заготавливается для потребления. Остальное остается гнить в горах из-за существующего переизбытка предложения и низких цен, которые не оставляют фермерам стимулов для сбора побегов. По мнению китайских ученых, если бы побеги в Китае были полностью собраны и, если бы производство бамбука увеличилось во всем мире, мир мог бы производить до 150 миллионов тонн в год, что во многом помогло бы прокормить растущее население планеты.

Однако производство бамбука не лишено своих проблем. Около 70% бамбуковых лесов мира находятся в Азии, а другой бамбук растет в Африке и Южной Америке. В 48 странах Африки, где растет бамбук, на долю которого приходится около 12% мирового урожая, недостаточная осведомленность о его пользе означает, что переработка побегов там развита недостаточно. Всего в мире произрастает 1640 различных видов бамбука, но не у всех из них есть съедобные побеги. По заверению китайских ученых из 800 видов, обнаруженных в Китае, только 153 съедобны, и из них только 56 высокого качества.

Кроме того, около 70% побегов бамбука — это несъедобные отходы. Однако в статье говорится, что все большее число ученых выясняют, как превратить эти отходы в функциональные ингредиенты, чтобы еще больше извлечь выгоду из растения. Свежие побеги бамбука также содержат токсины, количество которых уменьшается при переработке, но исследователи заявили, что перед отправкой продукции на рынок следует провести тестирование, а также разработать международные стандарты для обеспечения безопасности. Также необходимо провести дальнейшие исследования долгосрочного воздействия употребления в пищу большего количества побегов бамбука, особенно с использованием функциональных ингредиентов.