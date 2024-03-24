В двух постановлениях суда федеральное правительство США потребовало от Google передать информацию обо всех, кто просматривал несколько видеороликов и прямых трансляций на YouTube.

В рассекреченных судебных документах, как сообщает Forbes, Google было приказано передать имена, адреса, номера телефонов, а также информацию об активности пользователей учетных записей Youtube и IP-адреса, которые смотрели определенные видеоролики YouTube, что является частью более крупного уголовного расследования, проводимого федеральными следователями США.

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Полиция, расследующая предполагаемое отмывание биткоин-денег, хотела получить информацию о зрителях некоторых обучающих видеороликов, просмотренных более 30 000 раз, сообщает Forbes.

В постановлениях суда показано, что правительство требует от Google все вышеупомянутые данные пользователей, которые имели доступ к видео YouTube в период с 1 по 8 января 2023 года. Федеральные следователи утверждали, что запрос был юридически оправдан, поскольку данные «будут актуальны и существенны для текущего уголовного расследования, в том числе путем предоставления идентификационной информации о преступниках», ссылаясь на обоснование, используемое другими полицейскими силами по всем США.