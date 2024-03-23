21 марта были опубликованы фото первого в истории Китая тяжелого ударного вертолета, название которого пока неизвестно. В СМИ новинку называют Z-21.

В интернете появились удивительные фотографии загадочного китайского вертолета. Скорее всего, это был прототип модели Z-21. Будет ли эта машина лучше американских вертолетов Apache?

реклама

Загадочные фотографии сначала появились на китайском сайте Weibo, а затем распространились, в частности, на платформе X. Эксперт ВВС Китая Андреас Рупрехт отметил, что они представляют ранее невиданный живой проект китайского боевого вертолета. Он отметил, что фотографии, судя по всему, особо не обрабатывались и, скорее всего, на них изображен вертолет Z-21 (ранее также известный как Z-XX).

На данный момент это лучшее свидетельство того, что китайцы построили реальную конструкцию нового тяжелого ударного вертолета. Винтокрылая машина на фотографиях выглядит как комбинация конструкций нескольких разных вертолетов. Стоит отметить, что проект, обозначенный как Z-21, представляет собой модификацию китайского многоцелевого вертолета Z-20, который является клоном китайского Black Hawk. Об этом свидетельствует сходство хвостовой части, которая кажется практически одинаковой.

Z-10

Сам фюзеляж гораздо тоньше, чем у Z-20. Судя по всему, он адаптирован к схеме «лестница», когда пилоты сидят один за другим. Это наиболее распространенная конфигурация боевых вертолетов. Глядя на переднюю часть машины, сразу можно заметить «угловатые» обтекатели кабины, напоминающие обтекатели AH-64 Apache или даже российского Ми-28. О боевом характере Z-21 свидетельствует и вращающийся пулемет на «подбородке» машины.

Из имеющихся фотографий можно сделать вывод, что у прототипа китайского вертолета выхлопные трубы двигателей направлены вверх. Это популярная технология для уменьшения инфракрасной сигнатуры при наблюдении с земли. И это создает вероятность того, что машину будет сложнее обнаружить наземным системам ПВО.

По неофициальной информации, китайцы хотят принять на вооружение Z-21 в течение трех лет. Он призван дополнить базовый китайский боевой вертолёт Z-10, который хоть и является удачной конструкцией, но является достаточно лёгкой машиной, не способной вести, например, шквальный огонь. Более мощный Z-21 призван решить эту проблему.

По планам, вертолет будет представлять собой мощную боевую платформу с огромным количеством вооружения, способную вести по противнику мощный огонь.



