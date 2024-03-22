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Bild: Германия планирует купить у США 75 ракет JASSM-ER в дополнение к поставке истребителей F-35А
Германия готова купить американские ракеты JASSM-ER в дополнение к уже утвержденной поставке из США истребителей F-35А, уже укомплектованных ракетами и бомбами различных типов.

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Немецкая газета Bild сообщает, что власти Германии решили вооружаться. Армия на днях приняла решение закупить десятки ракет.

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Многие западные эксперты полагают, что Германия не желает давать Украине действительно эффективное оружие поскольку у самого Берлина нет такого оружия в достаточной количестве для защиты самой Германии.

По данным немецкой газеты Bild, армия хочет получить из США десятки ракет JASSM-ER из США. Их предполагается использовать на новейших истребителях пятого поколения, а именно F-35 Lightning II. Планируется закупить около 75 ракет, сделка должна завершиться этой осенью. Истребители F-35А обойдутся в 8,4 миллиарда долларов, о чем уже есть договоренность с США. В эту стоимость также входят боеприпасы: 105 ракет AIM-120C-8 AMRAAM, 770 бомб различных типов, а также 75 AGM-158B/B-2 JASSM-ER (объединенная ракета противодействия воздух-поверхность).

Письмо-оферта о покупке F-35A было подписано пять месяцев спустя, включая упомянутое вооружение. Однако конкретный заказ на JASSM-ER производства Lockheed Martin на тот момент еще не был окончательно оформлен.

Таким образом, Германия не только модернизирует свою армию, но, прежде всего, сможет выполнить условия членства в НАТО, то есть потратить на вооружение не менее 2% своего ВВП. ВВП в год. Берлину также важно осознавать, что и Польша, и Франция, страны, граничащие с Германией, также вооружаются, поэтому они не могут оставаться в изоляции в этом вопросе.

Что такое американские ракеты JASSM-ER?

Крылатые ракеты уменьшенной малозаметности AGM-158 JASSM имеют проникающую боевую часть массой 450 кг, а массу и габариты аналогичны ракетам Storm Shadow/SCALP-EG. В зависимости от модификации ракеты способны преодолевать расстояния от 370-500 км (AGM-158A JASSM) до 1300 км (AGM-158B JASSM-ER). Кстати, важно, что во втором варианте они уже есть у Польши, что позволяет полякам запустить их, например, по Москве.

С этого года в распоряжении США также имеются новые ракеты JASSM-XR с дальностью действия до 1800 километров. Ракета имеет массу около 1100 килограммов и длину около 6 метров. Предполагается, что такая ракета сможет пробить 7,5 метров железобетона.

#сша #германия #ракеты #f-35а #jassm-er
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