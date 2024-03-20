OpenAI находится на пороге запуска GPT-5, следующей версии своей модели генеративного искусственного интеллекта.

Business Insider информирует о том, что OpenAI намерена представить новую усовершенствованную версию своей модели искусственного интеллекта в середине 2024 года.

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Генеральный директор, которому предоставили возможность взаимодействовать с GPT-5 на корпоративном уровне, отметил, что она значительно превосходит своего предшественника, GPT-4, который был представлен всего лишь год назад. OpenAI, по всей видимости, продолжает работу над усовершенствованием модели, которую впоследствии нужно будет протестировать на безопасность и собрать в единое целое перед официальным запуском.

GPT-5 является продолжением GPT-4, четвертого поколения платного чат-бота от OpenAI. В отличие от GPT-4, чат-бот с искусственным интеллектом способен отвечать в стиле, близком к человеческому, а также распознавать и создавать изображения и речь. Его наследник, GPT-5, по предварительным данным, обладает улучшенными функциями персонализации, меньшим количеством ошибок и способностью обрабатывать более разнообразные типы контента, включая видео.