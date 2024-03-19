Бум искусственного интеллекта поразил криптовалютный рынок. Монеты, связанные с криптопроектами, ориентированными на искусственный интеллект, подскочили вместе с такими технологическими акциями, как Nvidia.

На фоне бурного роста искусственного интеллекта (ИИ) криптовалютный рынок переживает значительный подъем: криптотокены, ориентированные на ИИ, взлетели до небывалых высот. Эти цифровые активы затмили даже невероятный взлет биткоина, ознаменовав новую эру в синергии технологии блокчейн и достижений ИИ. Согласно данным CoinGecko, всего за год их рыночная стоимость выросла до $26,4 миллиарда с $2,7 миллиарда, что говорит о растущем аппетите инвесторов к приложениям ИИ и потенциале блокчейна для решения проблем, связанных с ростом ИИ.

реклама

Феноменальный рост криптовалютных токенов AI можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, всплеск интереса к технологиям ИИ, вызванный их широким применением – от машинного обучения до генерации графических изображений, – перекинулся на криптовалютную сферу, стимулируя рост токенов, связанных с проектами ИИ. В частности, инвестиции вливаются в стартапы на стыке ИИ и блокчейна, стремящиеся использовать возможности последнего для повышения конфиденциальности, прозрачности и вычислительной мощности систем ИИ. Кроме того, рост таких платформ, как Render Network, Fetch.AI и SingularityNET, которые способствуют созданию и продаже услуг ИИ, подчеркивает растущую экосистему, поддерживающую интеграцию ИИ с блокчейном.

По мере расширения рынка токенов ИИ объемы торгов резко возросли, достигнув в конце февраля рекордных $3,8 миллиарда, что свидетельствует об оживленной активности вокруг этих активов. Эта тенденция дополняется оптимистичными прогнозами отраслевых аналитиков, в том числе компании VanEck, которая считает, что доходы от криптопроектов ИИ могут достичь $51 миллиарда при благоприятном сценарии к 2030 году. Этот оптимизм основан на уникальном ценностном предложении блокчейна для ИИ, предлагающем решения для стимулирования с помощью токенов, вычислительной инфраструктуры и целостности данных, среди прочего.

Несмотря на многообещающие перспективы, интеграция ИИ с блокчейном все еще находится на стадии зарождения, а полезность и долгосрочная жизнеспособность многих токенов остаются неопределенными. Эволюция этого пространства, скорее всего, будет зависеть от успешного применения блокчейна для усовершенствования технологий искусственного интеллекта и создания экосистемы, в которой обе эти технологии будут развиваться симбиотически. Тем не менее, как и в случае с любой другой развивающейся технологией, путь вперед сопряжен с трудностями, что требует осознанных и осторожных инвестиционных стратегий.