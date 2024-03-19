Бывшие разработчики Overwatch 2, сокращенные в январе, усомнились в будущем PvE-миссий — они опасаются, что их полностью отменят.

Анонсированная кампания с PvE-миссиями рекламировалась как одна из основ будущего Overwatch 2, но сейчас ее будущее крайне неопределенное.

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В последние несколько месяцев фанаты все чаще задумываются о том, как обстоят дела с давно анонсированными сюжетными миссиями этого популярного шутера. Еще во время анонса Overwatch 2 на BlizzCon в 2019 году их называли одним из краеугольных камней нового геймплея и причиной, по которой игра не может быть простым обновлением. Но с момента выхода игры свет увидел только один набор таких миссий, и не похоже, что в ближайшее время мы увидим еще что-то подобное. Не нужно забывать и про январские увольнения в Activision, которые затронули, в том числе, и разработчиков, работающих над этими миссиями.

Многое изменилось вокруг Overwatch 2 с момента ее анонса в 2019 году. Предполагалось, что это будет сиквел игры, живущий бок о бок со своим предшественником, а получилось, что новая игра полностью заменяет первую. Режим героя был удален, а PvE-режимы почти полностью вычеркнуты. Вместо этого мы получили три 30-минутные миссии. При этом сами разработчики опасаются, что то, что они создали перед увольнением, больше никогда не появится.

В интервью Kotaku несколько бывших разработчиков — анонимно, опасаясь возможных последствий — рассказали, что первоначальный план компании заключался в выпуске обновлений с новым контентом в течение нескольких лет, но со временем начали накапливаться проблемы с выпуском последующих версий. Что касается самих сюжетных миссий — они должны были появляться по три примерно каждые 18 месяцев. Кроме того, по их мнению, миссии, над которыми они работают, возможно, еще не на 100% готовы к выпуску, но каждая из них находится на определенной стадии разработки — от полностью играбельной до набросков идеи.

Один из источников утверждает, что Activision хотела, чтобы первая серия миссий имела огромный успех, который мог бы оправдать дальнейшую работу, но оказалось, что они не так популярны среди игроков. Возможно, это не прямая причина увольнений и не означает, что остальная часть проекта отменена, но и не дает особых надежд на то, что вскоре появятся оставшиеся миссии.