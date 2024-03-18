WindRunner – самый большой в мире самолет, который планируют построить через 4 года. Он больше, чем футбольное поле.

Windrunner — это новый самый большой самолет в мире, длина которого составит 108 метров.

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Чем больше - тем лучше. По крайней мере, это касается ветряных турбин, поэтому самые мощные ветряные турбины сейчас используют такие большие лопасти (длиной до 140 м!), что их транспортировка сильно затруднена, что, в свою очередь, ограничивает их использование.

Однако энергетический стартап из Колорадо считает, что у него есть решение этой проблемы, и речь идет о колоссальном – 108 м в длину и 80 м в размахе крыльев - самолете WindRunner, созданном специально для их перевозки. Насколько большим должен быть этот лайнер? Скажем так: официальные размеры футбольного поля, установленные ФИФА, составляют 105 x 68 метров, так что самолет на поле не поместится!

Высота WindRunner составляет 24 м, он не выше Airbus A380, а его поворотная передняя часть и кабина поднимаются до самого верха фюзеляжа, что позволяет перевозить предметы длиной до 105 м и диаметром до 7,3 м. Максимальная масса полезной нагрузки достигает 72 575 кг, объем полезного груза – 8200 куб. м.

Производитель не скрывает, что его идея состоит в том, чтобы разместить взлетно-посадочную полосу как можно ближе к заводу по производству лопастей, а вторую – на месте ветряной электростанции, чтобы легко переносить эти огромные лопасти на самолет с помощью крана и затем устанавливать их на месте почти прямо с самолетом. Именно по этой причине Windrunner был разработан для взлета и посадки на относительно короткой взлетно-посадочной полосе длиной 1800 м, что короче, чем у гораздо меньших пассажирских самолетов.

Более того, речь идет даже не о полностью подготовленных и асфальтированных взлетно-посадочных полосах, поскольку, если учесть, что многие ветряные электростанции строятся на открытой ровной местности, Windrunner должен справиться с "частично подготовленными полосами", то есть с грунтовым участком, очищенном от камней, кустов, деревьев и других препятствий.

Как на днях стало известно, Windrunner уже гораздо больше, чем просто набор рисунков и идей, поскольку компания уже привлекла 104 миллиона долларов на его строительство. Похоже, что возможность установки больших турбин на земле, которая, по мнению Radio, может сократить расходы на чистую энергию на 35%, прельщает многих инвесторов. В результате ожидается, что WindRunner будет построен, испытан и сертифицирован примерно через четыре года.