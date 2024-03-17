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Ученые хотят понять секрет прекрасного звучания любимой скрипки Паганини
Французские ученые просвечивают рентгеновскими лучами скрипку Никколо Паганини, прозванную «Il Cannone» (пушка), чтобы раскрыть секрет ее звучания.

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В минувшие выходные французские специалисты провели рентгеновское исследование скрипки, созданной в XVIII веке и на которой впоследствии играл виртуоз Никколо Паганини. Инструмент стоимостью в миллионы долларов был подвергнут таким процедурам, среди прочего для того, чтобы ученые смогли создать его 3D-модель. 

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Никколо Паганини – знаменитый итальянский скрипач, альтист, гитарист, виртуоз и композитор. Техника игры Паганини по сей день остаётся великой загадкой, вокруг неё создано множество гипотез, в том числе даже легенда о взаимоотношениях виртуоза с дьяволом. 

Врачи установили, что у Паганини была вогнутая ключица и гиперразвитие пальцев, что должно было помочь ему играть на инструменте. Среди гипотез есть и такие, которые говорят об ином строении его рук, особом смычке, уникальной настройке скрипки и т. д. В наши дни существует также теория, что Паганини страдал синдромом Марфана — генетическим заболеванием, симптомы которого включают, среди прочего, необычно длинные пальцы и чрезмерную подвижность суставов.

Независимо от того, с чем связана уникальная техника игры знаменитого виртуоза, важным элементом его игры была любимая скрипка. Инструмент под названием «Il Cannone» славился чрезвычайно глубоким звуком. Скрипка сохранилась в прекрасном состоянии до наших дней и считается национальным достоянием Италии. Ученые решили использовать необычный инструмент и исследовать его тайны, а также создать 3D-модель, которая позволит лучше сохранить данный музыкальный инструмент. 

Ученые Европейского центра синхротронного излучения в Гренобле, одного из крупнейших в мире центров, использующих синхротронное излучение для исследований, облучили скрипку Паганини. Ежегодно около 8 000 ученых посещают этот ускоритель частиц, проводя более 2 000 экспериментов, которые затем используются в качестве основы для тысяч научных исследований. Синхротрон ESRF в основном использует рентгеновское излучение, и специалисты применяют его для самых разных исследований.

Идея создания 3D-модели скрипки Паганини заключается в том, чтобы создать модель, которую затем можно увеличить до микронной точности. «Первая задача – это техническое обслуживание», – сказал Пол Таффоро из ESRF. – «Если когда-нибудь потребуется устранить какие-либо дефекты, у нас будут все подробности».

Однако это не единственная причина для вмешательства экспертов. Этот неинвазивный анализ инструмента также должен помочь пролить свет на тайну его необычного звучания. «Это исключительный инструмент с точки зрения качества звучания. С помощью этих данных мы надеемся лучше понять, почему это так», – сказал Таффоро, добавив, что работа с инструментом похожа на сон.

#музыка #il cannone #никколо паганини #скрипка
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