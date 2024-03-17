DARPA США заключило партнерское соглашение с Ozark Integrated Circuits для разработки датчиков для экстремальных температур, что позволит усовершенствовать военные и аэрокосмические технологии.

В рамках развития военных и аэрокосмических технологий Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт на сумму 10,9 миллионов долларов с американской компанией Ozark Integrated Circuits Inc.

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Эта инициатива направлена на разработку электронных компонентов, способных выдерживать экстремальные температуры для использования в гиперзвуковых аппаратах, современных реактивных двигателях и других высокотемпературных устройствах.

Многие из сегодняшних оборонных и коммерческих систем, включая гиперзвуковые самолеты, ракеты и реактивные двигатели, работают в средах, которые превышают температурные возможности существующих высокопроизводительных физических датчиков. Датчики тока, в основном основанные на материалах из комплементарного металлооксида кремния, не могут эффективно работать при температурах выше 225°C. Программа HOTS стремится расширить эти границы, разрабатывая сенсорную технологию, которая может работать при температурах до 800°C и выше.

Ozark Integrated Circuits сосредоточится на создании модуля датчика давления, который включает в себя встроенный преобразователь и микроэлектронику формирования сигнала. В рамках проекта будет изучено использование широкозонных материалов, таких как карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), известных своей способностью выдерживать высокие температуры. Эти материалы сталкиваются с такими проблемами, как растрескивание из-за теплового расширения и повышенная утечка тока при высоких температурах. Преодоление этих препятствий имеет решающее значение для разработки датчиков с длительным сроком эксплуатации и способностью сохранять высокие характеристики в экстремальных условиях.