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Xpeng объявляет о запуске нового бренда бюджетных электромобилей по цене ₽1.273.280 – ₽1.910.000
Xpeng объявляет о запуске нового недорогого бренда электромобилей, который будет конкурировать на интенсивном рынке Китая, ориентируясь на молодых покупателей с искусственным интеллектом вождения.

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На фоне обостряющейся ценовой конкуренции на китайском рынке электромобилей компания Xpeng, известный китайский производитель электромобилей, объявила о планах представить недорогой бренд. Председатель и главный исполнительный директор Xpeng Хэ Сяопэн объявил об этом стратегическом шаге на отраслевом мероприятии в Пекине, сигнализируя о намерении компании захватить более широкую долю рынка, предлагая автомобили по цене значительно ниже, чем их нынешняя линейка.

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Решение Xpeng представить более дешевый бренд связано с усиливающейся ценовой войной среди производителей электромобилей в Китае. Новый бренд, название которого еще не названо, направлен на привлечение молодых покупателей, предлагая автомобили по цене от 100 000 до 150 000 юаней (1273280 – 1910000 руб.). Эта ценовая стратегия ставит предстоящие предложения Xpeng значительно ниже премиального диапазона в 200 000–300 000 юаней, что типично для моделей электромобилей более высокого класса. У компании есть амбициозные планы по выпуску нескольких моделей под этим новым брендом, каждая из которых будет обладать разным уровнем интеллектуальных возможностей вождения, что подчеркивает ее стремление сделать вождение с помощью ИИ доступным для более молодой аудитории.

Это объявление было сделано в то время, когда на китайском рынке электромобилей наблюдается жесткая конкуренция, когда ведущие производители, такие как BYD, идут на агрессивное снижение цен, чтобы сохранить свое доминирование на рынке. Стратегический поворот Xpeng по внедрению более доступного ассортимента автомобилей рассматривается как ответ на растущий спрос на недорогие электромобили и усилия компании по сохранению конкурентоспособности как внутри страны, так и за рубежом. Этот шаг также отражает более широкую тенденцию в автомобильной промышленности, где производители все больше внимания уделяют экономически эффективным решениям для привлечения экологически сознательных потребителей, ищущих варианты экологически безопасной мобильности.

#китай #электромобили #byd #xpeng
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