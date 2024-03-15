Популярная функция Rapid Trigger от Wooting усовершенствована в новой модели 80HE.

Производитель Wooting 80HE утверждает, что это одна из лучших, если не лучшая, игровая клавиатура. И все это благодаря Rapid Trigger — функции, которая ускоряет ответную реакцию клавиш в таких играх, как Valorant или Counter-Strike 2. Клавиатура оснащена новой функцией «Rappy Snappy», которая в сочетании с Rapid Trigger позволяет еще быстрее выполнять такие движения, как стрейфинг и банни-хоп в играх.

реклама «Rappy Snappy — это наша новая версия Rapid Trigger, поэтому она сравнивает две клавиши вместе, и приоритет отдается той, которая нажимается сильнее всего», — сказал генеральный директор Wooting Колдер Лиммен. «Вы можете, например, использовать его на клавишах A и D, чтобы сделать стрейф более быстрым».

Если все вышеперечисленное вас все же не удовлетворяет, Wooting предлагает так называемую «истинную» частоту опроса 8 кГц на 80HE, что должно позволить сообщать о нажатиях клавиш в 8 раз быстрее, чем на обычной клавиатуре.





За базовую версию новинки придется отдать $200 долларов, включая колпачки клавиш и переключатели. Если вы выберете версию из цинкового сплава, то это будет стоить $300, а цены на модульную версию начинаются от $185.

На следующем видео можно посмотреть, как геймер играет в Counter Strike 2 на предыдущей модели – Wooting 60HE.



