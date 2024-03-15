Корпус морской пехоты США заключил с компанией Mack Defense 12-месячный контракт на разработку нового парка средних тактических грузовиков.

Согласно пресс-релизу компании, корпус морской пехоты США заключил с Mack Defense 12-месячный контракт на начало разработки нового парка средних тактических грузовиков.

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Следующее поколение тактических грузовиков призвано заменить нынешний парк средних тактических транспортных средств корпуса морской пехоты, включающий грузовые, самосвальные, эвакуаторные, тягачи и грузовики снабжения, обеспечивающие выполнение задач по боевой поддержке воздушно-наземных оперативных групп, и состоящий из 35 000 штук.

На начальном этапе разработки приоритетным будет создание трех вариантов грузовых автомобилей с 3-, 4,5- и 6-метровыми грузовыми платформами, оснащенными гибридно-электрической технологией. В связи с тем, что такого рода грузовики в 70% случаев ездят по бездорожью, а также должны преодолевать водные препятствия до полутора метров, конструкция разрабатываемых грузовиков должна иметь возможность адаптироваться к различным местностям и сценариям.