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Samsung вероятно работает над бюджетным складным телефоном, а не над моделью Ultra
Появилась информация о том, что Samsung, возможно, работает не над дорогим смартфоном "Ultra" Galaxy Z Fold 6, а над более бюджетной моделью

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Было много разговоров о том, что Samsung, возможно, выпустит третий складной телефон. В прошлом месяце появилась информация о том, что вместо более дешевого варианта, о котором изначально ходили слухи, Samsung, возможно, работает над дорогим "Ultra" Galaxy Z Fold 6.

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Однако новая информация, поступившая от надежного корейского источника новостей – ETNews предполагает, что Samsung на самом деле планирует запустить более доступный Galaxy Z Fold, а не дорогой вариант Ultra. По данным источника Tech Reve, эта бюджетная модель может называться Galaxy Z Fold 6 FE.

Как вы, возможно, знаете, буквы "FE" в ассортименте продукции Samsung обычно означают "Fan Edition". Эти устройства FE обычно предлагают флагманские возможности по более низкой цене, идя на некоторые компромиссы в определенных областях.

Слухи о Galaxy Z Fold FE могут подтверждать эту тенденцию, поскольку, согласно информации ETNews, новый смартфон может не поддерживать стилус S-Pen. Это соответствует слухам прошлого месяца о том, что модель Ultra Fold 6 будет поддерживать стилус, а обычная Fold 6 – нет.

Независимо от того, будет ли это Ultra или более бюджетный FE, все намеки указывают на то, что Samsung действительно готовит третий складно смартфон. Согласно предыдущим сообщениям, это устройство получило внутреннее кодовое обозначение "Q6A".

Ожидается, что предстоящие Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут представлены на мероприятии Unpacked в третьем квартале года. На этом же мероприятии Samsung может анонсировать и свою третью складную модель.

О предстоящих складных устройствах Samsung пока ничего не известно, кроме того, что рендеры Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 уже появились в сети.

#samsung #складной телефон #galaxy z fold
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