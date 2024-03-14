13 марта главком ВСУ и глава Минобороны Украины Рустем Умеров посетили позиции ВСУ на передовой.

«Оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия», - заявил Главнокомандующий украинской армии после того, как оказался на фронте, где получил сообщения о тяжелых боях в Донецкой и Луганской областях.

реклама

О визите в подразделения, ведущие боевые действия в регионах, где идут наиболее ожесточенные бои, Сырский сообщил в социальных сетях. По его признанию, он получил информацию от командиров, которая ясно указывает на то, что «обстановка постепенно становится все более сложной» и существует угроза прорыва подразделений ВС России в глубь боевых порядков ВСУ.

В итоге он принял решение по усилению воинских частей ВСУ на этом направлении резервами, боеприпасами, средствами радиоэлектронной борьбы.