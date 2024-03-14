Сертификационные данные Realme C65 раскрывают емкость аккумулятора и поддержку быстрой зарядки.

Компания Realme, похоже, работает над новым смартфоном C65. Он прошел сертификацию в FCC, TDRA, SDPPI и TUV, и эти сертификаты раскрыли несколько интересных деталей о нем.

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Realme C65 будет оснащен аккумулятором типичной емкости 5 000 мАч (номинальная емкость 4 880 мАч), что, возможно, неудивительно, поскольку большинство телефонов в наши дни оснащаются именно такими аккумуляторами. Телефон также будет поддерживать быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт, что должно стать приятной и, возможно, совершенно уникальной функцией в его ценовом диапазоне.

C65 имеет номер модели RMX 3910, и его максимальная мощность составляет 4G, так что 5G здесь не предусмотрено. Это говорит нам о том, что предположительно он будет довольно дешевым. Несмотря на это, он с самого начала будет работать под управлением Android 14, очевидно, с собственной оболочкой Realme.

Размеры телефона составляют 165,66 x 76,1 x 7,64 мм, а вес – 185 г. В описании камеры FV-5 говорится, что ее основная камера будет иметь диафрагму f / 1.8, аналогичную Realme C67. Таким образом, C65 может быть очень похож на эту модель с основной камерой на 50 Мп. Это все, что на данный момент известно о C65, но с приближением его выпуска можно ожидать о нем больших подробностей.