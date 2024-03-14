В Нидерландах уже долгие годы наблюдается нехватка антибиотиков для младенцев и детей.

В Нидерландах аптеки и больницы по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой основных антибиотиков, обычно используемых для младенцев и детей. Национальный координационный центр по лекарственным средствам попросил врачей как можно реже назначать эти лекарства и ограничивать пациентов одной упаковкой.

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Нехватка касается суспензий антибиотиков – антибиотиков в жидкой форме – таких как амоксициллин и кларитромицин. Они, среди прочего, являются лучшим выбором при пневмонии и подходят для младенцев, детей младшего возраста и пациентов, зависимых от зондового питания.

В последние годы поставки антибиотиков в Нидерландах резко сократились. В 2013 году существовало семь поставщиков лекарств на основе амоксициллина/клавулановой кислоты. Теперь остался один. Антибиотики котримоксазол и миноциклин также поставляются одним поставщиком. Производители отказались от участия, потому что на этих антибиотиках, так как они дешевые, они не могут заработать. И очень немногие зарубежные производители готовы их изготавливать.