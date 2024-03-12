Теория альтернативной Вселенной ставит под сомнение роль темной материи в космосе

Ученые выдвигают смелую теорию, которая предполагает, что наше понимание темной материи, вещества, составляющего примерно 27% Вселенной, может быть фундаментально ошибочным. Предположение о том, что темная материя может быть альтернативной Вселенной, взаимодействующей с нашей исключительно посредством гравитационных сил, вызывает споры среди разных групп ученых. Эта новаторская концепция не только бросает вызов традиционным моделям космической структуры, но и предлагает новый взгляд на расширение Вселенной, измеряемое постоянной Хаббла.

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Недавние исследования открыли возможность существования «зеркального мира» – параллельной Вселенной, состоящей из частиц, неизвестных и необнаруживаемых для нас, за исключением их гравитационного притяжения. Эта гипотеза вытекает из расхождений, наблюдаемых в постоянной Хаббла — скорости расширения Вселенной. Традиционные методы измерения этой константы дали противоречивые результаты — загадка, которая десятилетиями озадачивала ученых. Теория зеркального мира, предоставляя потенциальное решение проблемы постоянной Хаббла, предполагает, что эти невидимые частицы могут оказывать гравитационное воздействие, влияя на космические явления так, как ранее приписывалось темной материи.

В том случае, если новая теория окажется верной, тогда многое поменяется. Она переосмысливает историю космической эволюции и формирования структур, бросая вызов преобладающему пониманию темной материи как таковой. Ученые утверждают, что если такая альтернативная Вселенная существует, то она может объяснить ускоренное расширение Вселенной, не прибегая к помощи темной энергии, другой таинственной силы. Кроме того, эта теория согласуется с модифицированной ньютоновской динамикой (MOND) – гипотезой, предполагающей, что законы гравитации отличаются в космических масштабах. Концепция зеркального мира подтверждает существование MOND, предполагая наличие реального источника дополнительного гравитационного притяжения, о котором она говорит.

Исследование этой теории находится на начальной стадии и требует дополнительных эмпирических доказательств, чтобы укрепить ее позиции в научном сообществе. Однако ее потенциал в раскрытии некоторых из самых загадочных вопросов космоса ставит ее в авангард современной астрофизики.